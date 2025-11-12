柏木由紀、過去に“衝撃”を受けたファンの存在明かす「胸が…」 CDを千枚まとめて購入した人物に共演者も驚き
元AKB48でタレントの柏木由紀（34）が11日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女がDEEPに吠える夜』（後11：59）に出演。AKB48時代の印象的なファンについて語った。
【写真】「艶々」ほっそりウエスト＆美脚全開の肌見せショットを披露した柏木由紀
この日番組では国内で推定1300万人いるともいわれる「推し活」について特集。推し活を続けることで感じる“疲れ”についても語った。
アイドルグループの一員として活動した過去を持ち、自身も推し活を行っているという柏木にMCの上田晋也は過去の印象的なファンについて質問。柏木は「います」と即答すると「握手会でいったら、1枚CDを購入したら1枚握手券で、10秒話せる。ていうのを1000枚まとめて」と自身との握手会のためにCDを大量購入したファンがいたことを明かした。また「それが高校生か大学生くらいの女の子」だったとして共演者を驚かせた。
「親に一生分の前借りの感じで…うれしいよりも心配。胸が痛いというか」と当時の心境を振り返った柏木。またその時の握手会ではひとまずお茶を進めた上で、会話を始めたといい、「1時間、友達とのカフェの雑談というか」とファンと不思議な時間を過ごしたと語った。
