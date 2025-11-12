Travis Japan、吉澤閑也の珍事件＆松倉海斗の恥ずかしい話…“しくじり話”で白熱 SpeciaLはSnow Man「Grandeur」に挑戦
7人組グループ・Travis Japanが、13日午後4時配信のPrime Videoの音楽番組『Star Song Special Season2』に出演する。松倉海斗の主演ドラマ主題歌「Tokyo Crazy Night」でジュニアとスペシャルコラボ。トーク企画では、ジュニア・SpeciaLとともに、“しくじり話”で白熱する。
【番組カット】躍動感！Snow Manの「Grandeur」に挑戦するSpeciaL
「Tokyo Crazy Night」について、松倉は「この曲はレトロでシティポップ。大人の魅力がたっぷりです！」、ジュニアの堀口由翔は「サビで全員が手を上げる振り付けがキャッチーなので注目してください！」と見どころを語る。すると、後ろにいた松田元太が急に堀口に話しかけて…。
多才なメンバーが集まるSpeciaLはSnow Manの「Grandeur」に挑戦。「Snow Manさんのなかでも特にダンスが難しい曲」（中村浩大）、「めちゃめちゃ練習しました。我々の“SpeciaL”な要素をたくさん詰め込んで頑張ります！」（和田優希）という渾身のパフォーマンスを披露する。さらに、ジュニアはNEWSの「希望〜Yell〜」をカバーするほか、自由にアピールするコーナー「Star Challenge」ではSpeciaL・松尾龍がバレエ&コンテンポラリー・ダンスに挑む。
トーク企画「Switch Question」では、ジュニアが先輩アーティストに聞いてみたかったことを質問し、その後は先輩がジュニアのメンバーを指名して同じ質問をSwitch。“NGなし”でお互いの素顔に迫る。
今回はTravis JapanとSpeciaLが対面。SpeciaLがトークに挑むのは初となる。オープニング早々、和田は「僕、（川島）如恵留くんがいなかったら、この事務所にいなかったかもしれない」と告白。その真相を川島本人の前で語る。質問タイムが始まると、SpeciaL・林蓮音が“同期入所”のTravis Japan・中村海人へ「海人くんのダンスが大好き」と切り出し、中村はうれしそうに照れ笑い。林が中村のダンスについて深掘っていく。一方、同じ質問が返ってきたSpeciaLは何と答えるのか。
そんななか、話題はTravis JapanとSpeciaLの“しくじりエピソード”へ。吉澤閑也は、過去に頑張りすぎたがゆえに起こした珍事件をぶっちゃけ。松倉は入所したての頃の「恥ずかしかった」話を回想する。また、SpeciaLの和田は舞台で経験した“痛〜いハプニング”を紹介。松尾は「その日のことが忘れられなくて“ものまね”できるんですよ」と言い始める。さらに、MCのアルコ&ピースの平子祐希も、漫才コンテストの本番中に「思ってたのと違う」と冷や汗をかいた経験があると明かす。
そのほかにも「Switch Question」ならではの貴重エピソードが続々。SpeciaLのメンバーたちはかつて、七五三掛龍也のソロコンサートにバックダンサーとして参加。その最終公演で中村は“やり残したこと”があると告白。また、SpeciaLの質問がきっかけで、宮近海斗や川島が自身の“弱点”を明かす一幕も。そして松田は、“スタソン”でも松田ワールド大全開。後輩・SpeciaLの反応も見どころとなる。
