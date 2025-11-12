“なにわのプリンス”尾崎匠海＆後藤威尊＆佐野雄大、“雪の王子様”姿で表紙 “にゃにぷり”なりきりカットも
11人組グローバルボーイズグループ・INIの尾崎匠海、後藤威尊、佐野雄大が、19日発売の雑誌『non-no』1･2月合併号（集英社）の増刊表紙を飾る。
【写真】端正な笑顔！手を振るINI・田島将吾
尾崎、後藤、佐野は、大阪府出身で「なにわのプリンス」“なにプリ”の愛称で親しまれる。ブルーと白を基調とした“雪の王子様”のような透明感あふれる3人の表紙となる。
特集ページでは、尾崎がベージュ、後藤が白、佐野が黒のふんわりニットに包まれ、猫の“にゃにぷり”になりきった、とびきりチャーミングな表情に癒されるカットも。2026年の目標は「東京ドームのステージに立つこと！」と語るインタビューも掲載する。
とじ込み付録には「両A面“にゃにぷり”みくじ×もち顔フレーク」の厚紙ピンナップが通常版、増刊ともにつく。
同号の通常版表紙は、俳優の久間田琳加が飾る。
