女優の高橋メアリージュン（38）が12日に都内で「バリュエンスジャパン オリジナル・バーキン日本上陸お披露目イベント」に出席。もの選びについて語り、人生最高額の買い物を明かした。

今回、お披露目されたのは女優ジェーン・バーキン氏が実際に使用していた、世界に一つだけの「バーキン」バッグのオリジナルプロトタイプ。2025年7月にフランス・パリで行われたオークションにおいて、約14.7億円（手数料込み、当時の為替換算ベース）でバリュエンスジャパン社が落札した。販売目的ではなく、リユースを通じ世界的な文化遺産を保有・保全し、社会に広く公開していく意図が込められている。

高橋は最高級のバッグを前に「価格にももちろんビックリしたんですけど、裏側のストーリーがあるからこの価格というよりは、意味のある価格なんだな」と納得していた。

リユース品も価格ではなく意味で選ぶ時代。高橋にとって買い物は「投票や応援」だという。「本当に自分の感覚で好きというのと、パートナーのように、これからも一緒に長く居られるかどうかというのを一呼吸置いて選びます」ともの選びの"極意"を伝授。「その服や物を身につけている自分の状態が心地良いかどうか、好きな自分でいられるかどうかというのを大切にして、物を選んでいきたいなと思いました」と背筋を伸ばした。

人生最高額の買い物は「時計」。芸能活動20周年の記念に購入したそうで「うん千万とかじゃなくて、うん百万。カードで買いました」と明かした。

19日から24日の6日間、ALLU OMOTESANDOにて一般公開される。