¡Øtimelesz project -REAL-¡ÙÇÛ¿®Æü¡õ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡¡ºÇ½ª¿³ººÄ¾¸å¤«¤éÌ©Ãå¤ò³«»Ï
¡¡8¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦timelesz¤Ë¤è¤ë¿·ºî¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¡Øtimelesz project -REAL-¡Ù¤¬Netflix¤ÇÍèÇ¯1·î9Æü¤«¤éVOL1¡ÊÁ´4ÏÃ¡Ë¡¢2·î15Æü¤«¤éVOL2¡ÊÁ´6ÏÃ¡Ë¤òÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢¿·¤¿¤Ê¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ìÃ×ÃÄ·ë¡ª±ß¿Ø¤òÁÈ¤àtimelesz¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡timelesz¤Ï¡¢º´Æ£¾¡Íø¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¾¾ÅçÁï¼«¤é¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¿³ºº°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¿·¤¿¤Ë»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊâ¤ß»Ï¤á¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡£¤½¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÎÌÏÍÍ¤òÂª¤¨¤¿¡Øtimelesz project -AUDITION-¡Ù¤ÏNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡º£ºî¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óºÇ½ª¿³ººÄ¾¸å¤«¤éÌ©Ãå¤ò³«»Ï¡£8¿ÍÂÎÀ©¤È¤·¤Æ½é¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÇ¯Ëö¤Î¥É¡¼¥à¸ø±é¤È¤¤¤¦ÂçÉñÂæ¤Ø¤ÈÊâ¤ß¤ò¿Ê¤á¤ëÈà¤é¤Î»Ñ¤òÄÉ¤¤¡¢¤½¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤ëÄ©Àï¤ä³ëÆ£¤òÉÁ¤¯¡£
¡¡¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÊâ¤ß¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤éÂçÉñÂæ¤ØÄ©¤à¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À©ºî¤ÏNetflix¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥Á¡¼¥à¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤ËÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¹ñºÝÅª¤Ê»ëÅÀ¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥Ä¥¢¡¼¤Ë¸þ¤±¤Æ·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤¹¤ëtimelesz¤Î¾ðÇ®¤È³Ð¸ç¤ò»ë³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ãæ±û¤Ë¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÇÛÃÖ¡£ÀÖ¤¤ÇØ·Ê¤¬À¸¤ß½Ð¤¹Åý°ì´¶¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬ºÝÎ©¤Ä¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤È·ëÂ«¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼þ°Ï¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¥·¡¼¥ó¼Ì¿¿¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤ÎÇ®µ¤¤ÈÉñÂæÎ¢¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê½Ö´Ö¤ò1Ëç¤Ë¶Å½Ì¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÇ®¡×¤È¡ÖÁÇ´é¤ÎREAL¡×¤¬¸òºø¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¤è¤ê¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
