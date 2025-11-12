¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ß¤¿¤¤¡×¤Ç¾Ð¤¤Í¶¤¦¡¡¥Ô¥ó¥¯¥É¥ì¥¹¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¤Î°áÁõ¤ò¡Ä
¡¡½÷Í¥¤Î¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡Ê38¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ê49¡Ë¤¬12Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¥óÆüËÜ¾åÎ¦¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¡£¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤¬¹â¶¶¤Î°áÁõ¤ò¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥¥ó¡×¥Ð¥Ã¥°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡£½÷Í¥¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¥ó»á¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó14.7²¯±ß¡Ê¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¡¢Åö»þ¤Î°ÙÂØ´¹»»¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ç¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼Ò¤¬Íî»¥¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¤ÊÉþÁõ¤ÇÆó¿Í¤ÏÅÐ¾ì¤·¤¿¡£MC¤«¤é°áÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË«¤á¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Ï¹â¶¶¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢ÂçÇú¾Ð¡£¹â¶¶¤â¡Ö¹µ¤¨¤á¤Î¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡×¤È¥®¥ã¥°¤Ë¤Î¤ê¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡19Æü¤«¤é24Æü¤Î6Æü´Ö¡¢ALLU OMOTESANDO¤Ë¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£