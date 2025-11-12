今夜の『激突メシあがれ』、超個性的なドーナツにプロも驚き ヘルシー＆ふわふわ＆映えドーナツ
きょう12日放送のNHK大阪放送局制作『激突メシあがれ』（毎週水曜 後7：57〜／総合・全国）では、オリジナルドーナツで対決する。
【番組カット】彩り豊か…多種多様なドーナツ
番組は、アマチュアが驚きの発想と探究心で作るラーメン、カレー、ハンバーガーにスイーツといった“自作グルメ”の頂上決戦を行う笑いと涙のグルメ・エンターテインメント。プロも舌を巻く驚きの発想と探究心で出来上がった、こだわりまくって作る極上のメシが登場する。
「手みやげにしたい！とっておきドーナツ」をテーマに、今まで見たことのないドーナツが続々登場する。100以上の料理コンテストで受賞歴のある主婦が、地元野菜でヘルシードーナツを。酵母を自ら採取しに出かけた薬剤師が、ふわふわドーナツを。大手レシピサイトの人気投稿者が、映えるドーナツを。超個性的なドーナツを前に、審査に参加したプロも驚くドーナツが登場する。
【番組カット】彩り豊か…多種多様なドーナツ
番組は、アマチュアが驚きの発想と探究心で作るラーメン、カレー、ハンバーガーにスイーツといった“自作グルメ”の頂上決戦を行う笑いと涙のグルメ・エンターテインメント。プロも舌を巻く驚きの発想と探究心で出来上がった、こだわりまくって作る極上のメシが登場する。
「手みやげにしたい！とっておきドーナツ」をテーマに、今まで見たことのないドーナツが続々登場する。100以上の料理コンテストで受賞歴のある主婦が、地元野菜でヘルシードーナツを。酵母を自ら採取しに出かけた薬剤師が、ふわふわドーナツを。大手レシピサイトの人気投稿者が、映えるドーナツを。超個性的なドーナツを前に、審査に参加したプロも驚くドーナツが登場する。