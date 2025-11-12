¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤¨¤°¤Ê¤¤¤«¡×Ìó14.7²¯±ß¤Î¥Ð¡¼¥¥óÁ°¤ËÂç¶½Ê³¡Ö»þÂå¤ò½Å¤Í¤ë¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¡£¿Í´Ö¤â¡Ä¡×
¡¡½÷Í¥¤Î¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡Ê38¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÌîÀÇúÃÆ¡×¤Î¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡Ê49¡Ë¤¬12Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ð¡¼¥¥óÆüËÜ¾åÎ¦¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï½÷Í¥¥¸¥§¡¼¥ó¡¦¥Ð¡¼¥¥ó»á¤¬¼ÂºÝ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢À¤³¦¤Ë1¤Ä¤À¤±¤Î¡Ö¥Ð¡¼¥¥ó¡×¥Ð¥Ã¥°¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡£2025Ç¯7·î¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ìó14.7²¯±ß¡Ê¼ê¿ôÎÁ¹þ¤ß¡¢Åö»þ¤Î°ÙÂØ´¹»»¥Ù¡¼¥¹¡Ë¤Ç¥Ð¥ê¥å¥¨¥ó¥¹¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼Ò¤¬Íî»¥¤·¤¿¡£ÈÎÇäÌÜÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ê¥æ¡¼¥¹¤òÄÌ¤¸À¤³¦Åª¤ÊÊ¸²½°ä»º¤òÊÝÍ¡¦ÊÝÁ´¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹¤¯¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯°Õ¿Þ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤ÏºÇ¹âµé¤Î¥Ð¥Ã¥°¤Ë²¿ÅÙ¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¡Ö¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡£°ìÈÖºÇ½é¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¡£ËÍ¤é¤Ç¸À¤Ã¤¿¤éÀèÁÄ¤Ë²ñ¤¦¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀèÁÄ¤ÈÂÐÌÌ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤¨¤°¤Ê¤¤¤«¡£¤·¤«¤âÀ¤³¦ÍÌ¾ÀèÁÄ¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡×¤È´¶ÌµÎÌ¤ÎÍÍ»Ò¡£¡ÖÀ¤³¦ÀèÁÄ¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤ë¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡·îÆü¤ò½Å¤Í¤¿¿¼¤ß¤¬¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¡Ö»þÂå¤ò½Å¤Í¤ë¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¿Í´Ö¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£½÷À¤â¤ä¤Ã¤ÑÇ¯¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¼ãÊÖ¤ê¤·¤¿¤¤¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬Èþ¤·¤¤»Ñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡19Æü¤«¤é24Æü¤Î6Æü´Ö¡¢ALLU OMOTESANDO¤Ë¤Æ°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£