水野真紀「母から聞いてた」…メッセンジャー黒田“思い出のおやつ” 「ディレクターの悪意を感じますね」『水野真紀の魔法のレストラン』
きょう12日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（毎週水曜 後7：00 ※関西ローカル）では、お笑いコンビ・メッセンジャーの黒田有にとって“思い出”の茶色グルメが登場する。
【番組カット】茶色グルメにビックリ！リポーターのゆうちゃみ
番組では「“映え”だなんだというけれど結局コレがうまい“茶色グルメ”」を紹介する。店を取材する前に、黒田が幼い頃におやつとして食べていたという「はったい粉」が登場。ディレクターから差し出されたリポーターのゆうちゃみが、ひと口かじると笑顔を取り繕った後「いやでもステキやと思います」とコメントを絞り出す。それを見てスタジオの黒田は「いじってるやん」と苦笑い。
一軒目の“茶色グルメ”は、大阪・梅田で連日大行列の「出汁小林」。ゆうちゃみは、人気メニュー「豚の角煮定食」を口にすると、「うまっ」と思わず声を漏らす。「もうこれ煮物界のドンですね」「口の中に入れても奥歯が仕事せえへん」「おいしすぎる」ととろける食感を大絶賛した。
スタジオで試食した黒田も「うまいね！よう炊いとるね！」と舌を巻いたが、あらためて冒頭の「はったい粉」のやり取りに関して「ディレクターの悪意を感じますね」とクレームをつける。
黒田と同い年の水野真紀に「水野さんも食べてはったんですよね？」と話題を振るが、水野から「うちの母から聞いてたの」と返され、「戦時中やないか！」とツッコんでスタジオを爆笑させる。
料理コーナーでは、「神戸北野ホテル」山口浩シェフが「茶色い丼」のレシピを紹介。牛肉を使った、ご飯との相性も抜群な「山口流 ゴロゴロ肉のストロガノフ丼」を披露する。
