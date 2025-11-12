はらぺこツインズあこ、即時入院の理由は「大食いじゃない」 うつ病も公表
双子の大食い姉妹・はらぺこツインズ（小野かこ／小野あこ）が12日、自身のYouTubeチャンネルを更新。10月に発表した、活動休止の理由について打ち明けた。
【動画】はらぺこツインズあこ、即時入院の理由を告白 うつ病も公表
活動休止の発表時、即時入院と伝えられたあこは動画にも登場。「体調を崩しまして入院をしました。主な原因なんですけどストレス性胃腸炎になって。慢性的な胃の不調もあった。それに椎間板ヘルニアも加わって、長年患ってる病気もあって、もうそれが全部重なっちゃって今回の入院になりました」と明かした。
あこは続けて「SNSで取り上げられてた、ニュースっていうほどでもないと思うんやけど」と前置きしたうえで、一部で「倒れて救急車で運ばれた」「緊急搬送された」などと伝えられたことについて「一切なくてめっちゃめちゃ大げさに書かれてしまった」と否定。「体調悪くて、病院に行ったら一応検査もしましょうって。それで検査したら、結果が悪かったので、入院した方がいいですねっていうことで、入院した」と語っていった。
あこは、さらに「声を大にして言いたいのは、大食いのせいで入院したんじゃないか…みたいなのをすごく見たんですけど、全然そんなことなくて。むしろ、大食いしとる時の方が体調良かった。大食いは不健康みたいなイメージを持ってほしくない」とコメント。さらに、体調を崩した主な原因として、2人ともうつ病であることを公表していた。
