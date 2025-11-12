舘ひろし、デビュー50周年で“幻の名盤”初CD化＆1984年の武道館ライブ初Blu-ray化へ「照れくさい思いもありますが…」
俳優・舘ひろしのデビュー50周年を記念したアニバーサリーBOX『HIROSHI TACHI 50th ANNIVERSARY BOX -SONY ＆ FUN HOUSE YEARS-』が、2026年2月27日に発売されることが発表された。これまでLPやカセット、ビデオテープでしか流通していなかった音源、映像の初CD化、初Blu-ray化が実現し、全12枚組の豪華仕様となる。価格は4万6200円。
映画『港のひかり』場面写真
収録内容には、1980年発売の『BABY DOLL』、1981年の『Rock’n Roll 1981』、同年のライブアルバム『ROLL OVER THE NIGHT』の3作が初CD化されるほか、『IN THE MOOD』（1984年）、ライブアルバム『舞踏会in BUDOKAN』（1985年）、『Golden Shadow』（1988年）、『異邦人』（1994年）、カバーアルバム『Strangers in the Night』（1997年）、石原裕次郎さんの楽曲を歌った『HIROSHI TACHI sings YUJIRO』（2012年）など、計9タイトル11枚のCDが収められる。一部にボーナストラックを収録し、全作最新のリマスタリングが施され、Blu-Spec CD2仕様となる。
また、1984年に開催された日本武道館でのライブ『舞踏会in BUDOKAN』の映像がHD化、5.1chミックスによって初Blu-ray化され、最新インタビューや撮りおろし写真を含む52ページ予定のブックレットとともにオリジナルBOXに収蔵される。
舘は今回のリリースに際し、「50周年アニバーサリーCDの発売にあたり、久しぶりに武道館公演の映像を見返しました。照れくさい思いもありますが、あの頃から変わらず応援してくださるファンの皆さまがいて、今日の私があるのだと実感しております。懐かしい楽曲を数多く収録した、とても思い入れ深いCD BOXとなりました。ぜひご期待ください」とコメントを寄せている。
俳優、歌手として長年にわたり第一線で活躍してきた舘。1976年の映画『暴力教室』でデビュー後、『西部警察』『あぶない刑事』など数々の人気ドラマ、ヒット曲「泣かないで」やカヴァー作品の発表など、多岐にわたる表現活動で魅力を放ち続けてきた。2019年には「ラグビーワールドカップ2019日本大会」のPRキャプテンを務めるなど、その影響力は多方面におよんでいる。
なお、舘が主演を務める新作映画『港のひかり』も、11月14日より全国公開される。過去を捨てた元ヤクザの漁師（舘）と、目の見えない少年（尾上眞秀）が十数年にわたって育む、年の差を超えた友情と再会を描いた感動作となっている。
