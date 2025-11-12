·Ã¤Þ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¡ª¹¥Ä´¤Î¿Íµ¤½÷Î®¿ý»Î¤ËÄ¶¥Á¥ã¥ó¥¹ ¿ÆÈÖ¤ÎÇÛÇ×»þÅÀ¤Ç´û¤Ë¥¿¡¼¥Ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Î¡È¹¿¿å¾õÂÖ¡É¤Ë¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡ª¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÇÛÇ×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢À¼¤ò½Ð¤¹¤Ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤âÌµÍý¤À¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×¡¢11·î11Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿BEAST X¡¦Åì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤Î¤â¤È¤Ë¡¢Àä¹¥¤ÎÇÛÇ×¤¬ÅþÍè¡£ÊüÁ÷ÀÊ¤Î¼Â¶·¡¢²òÀâ¤«¤é¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¡¢¥Õ¥¡¥ó¤â°ìÀÆ¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û²òÀâ¼Ô¤â¶Ã¤¯¤¤¤¤Ê¤ê¡Ö¥¿¡¼¥Ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¡×¤ÊÄ¶¹¥ÇÛÇ×
¡¡2¥·¡¼¥º¥ó¤Ö¤ê¤ËM¥ê¡¼¥°¤ËÉüµ¢¤·¤¿Åì¾ë¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¥¹¥±¡¼¥ë¤ÎÂç¤¤ÊËã¿ý¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¥Á¡¼¥àÁÏÀß°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¹¥À®ÀÓ¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹ºßÀÒ»þ¤Ï¡Ö»°¿ÍÌ¼¤ÎËö¤Ã»Ò¡×¥¥ã¥é¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ä¥Á¡¼¥à¤Î¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£ÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¸ù¤òÁÕ¤·¤¿¤«¡¢Éüµ¢¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢»ý¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶¯±¿¤¬¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¿ÆÈÖ¡¢Åì4¶É2ËÜ¾ì¤Ë¡¢¤½¤Î±¿¤¬Ê®½Ð¤·¤¿¡£ÇÛÇ×¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥Þ¥ó¥º¤¬Æó¡¦»°¡¦»Í¡¦ÀÖ¸Þ¡¦Ï»¡¦¼·Ëü¤È2ÌÌ»Ò¤¬´°À®¡£¤µ¤é¤Ë¥Ô¥ó¥º¤Ï2¡¦4Åû¡¢7¡¦8Åû¤È¥¿¡¼¥Ä¤¬2¤Ä¡¢¥½¥¦¥º¤Ï2¡¦3º÷¡¢6¡¦7º÷¤È¥¿¡¼¥Ä¤¬2¤Ä¡£ÇÛÇ×¤Ê¤Î¤Ë¥¿¡¼¥Ä¤¬°î¤ì¡¢Áª¤ê¼è¤ê¸«¼è¤ê¤Î¾õÂÖ¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¸«¤¿¼Â¶·¡¦¾¾ÅèÅí¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤Ï¡Ö¤¦¤ï¡¼¡ª¡×¤È¶«¤Ö¤È¡¢¥×¥ì¡¼¥ä¡¼²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¦ÅÏÊÕÂÀ¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤â¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤¡ª¥¿¡¼¥Ä¥ª¡¼¥Ð¡¼¤À¡ªÁª¤Ù¤ë¡Á¡ª¡×¤È¶½Ê³¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö¤Ê¤ó¤¸¤ã¤³¤ê¤ã£÷¡×¡ÖÇÛÇ×µ´¤¸¤ã¤ó¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤¬¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥»¥Ã¥È¡ª¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¤³¤Î¶É¡¢Åì¾ë¤Ï¤ï¤º¤«3½ä¤Ç4ÌÌ»Ò¤¬´°À®¡£¤È¤ê¤¢¤¨¤º8ÅûÃ±µ³¤Ç¥À¥Þ¥Æ¥ó¤È¤·ÎÉ·ÁÊÑ²½¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢Æ±½ä¤ËU-NEXT Pirates¡¦ÃçÎÓ·½¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤«¤é¡¢¤½¤Î8Åû¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¥í¥ó¡£¥¿¥ó¥ä¥ª¡¦ÀÖ¡¦¥É¥é¤Î7700ÅÀ¡Ê¡Ü600ÅÀ¡Ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
¢¡M¥ê¡¼¥°¡¡2018Ç¯¤ËÁ´7¥Á¡¼¥à¤ÇÈ¯Â¤·¡¢2019-20¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´8¥Á¡¼¥à¡¢2023-24¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤ÏÁ´9¥Á¡¼¥à¡¢2025-26¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÁ´10¥Á¡¼¥à¤Ë¡£³Æ¥Á¡¼¥à¡¢ÃË½÷º®À®¤Î4¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó³Æ120»î¹ç¡ÊÁ´300»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¾å°Ì6¥Á¡¼¥à¤¬¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¿Ê½Ð¡£³Æ¥Á¡¼¥à20»î¹ç¡ÊÁ´30»î¹ç¡Ë¤òÀï¤¤¡¢¤µ¤é¤Ë¾å°Ì4¥Á¡¼¥à¤¬¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ê16»î¹ç¡Ë¤Ë¿Ê¤ßÍ¥¾¡¤òÁè¤¦¡£Í¥¾¡¾Þ¶â¤Ï7000Ëü±ß¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë