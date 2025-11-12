日向坂46、アリーナツアー東京公演を全日生配信 初日は河田陽菜卒業セレモニーも
【モデルプレス＝2025/11/12】日向坂46が11月19日、20日、21日にわたり開催する「日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』」の模様を、映像配信サービスLeminoにて全日程生配信することがわかった。あわせて、12月3日、4日、5日に同公演がリピート配信されることも決定した。
全国5都市を巡り、各地で大きな“GROOVE”を生み出してきた同公演。このたび、ツアーの締めくくりとなる東京・国立代々木競技場 第一体育館公演3日間の配信が決定した。日向坂46が奏でる“MONSTER GROOVE”のフィナーレを体感できる。また、初日公演では河田陽菜の卒業セレモニーも実施。その柔らかな笑顔と温かい存在感で、多くのファンに愛されてきた彼女の最後のステージも見どころだ。（modelpress編集部）
■タイトル：日向坂46 ARENA TOUR 2025『MONSTER GROOVE』
■出演：日向坂46
■配信日時
【DAY1】2025年11月19日（水）18：00（開場：17：00）
【DAY2】2025年11月20日（木）18：00（開場：17：00）
【DAY3】2025年11月21日（金）18：00（開場：17：00）
■リピート配信
【DAY1】2025年12月3日（水）19：00（開場：18：00）
【DAY2】2025年12月4日（木）19：00（開場：18：00）
【DAY3】2025年12月5日（金）19：00（開場：18：00）
