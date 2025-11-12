「最後の警告！」警察官が軽トラックを包囲…窓割って身柄確保までの一部始終　アルミ缶約50本盗んだ疑いで77歳男を緊急逮捕　高知市

高知市で4日、中学校の駐車場からアルミ缶約50本を盗んだ疑いで77歳の男が緊急逮捕された。男が乗っていたとみられる軽トラックを警察官が取り囲み、窓を割って身柄を確保するまでの一部始終がカメラに捉えられていた。

警察が運転手に“最後の警告”

4日午後6時半頃、高知市でカメラが捉えたのは、1台の軽トラックを警察官が取り囲む、緊迫の瞬間だ。

車を降りるよう促されている様子の運転手。ところが、スペースができると車間を詰めるなど、応じる様子はない。

そこで警察がトラックを包囲し、追い詰める。

「警告、最後の警告。開けて」

警察官は運転手にトラックの外に出てくるよう呼びかけるが、一向に運転手が出てくる様子はない。

そして、「最後の警告！」と警察官が再び呼びかけた直後に、「ドンドンドン」と窓を叩く音が周囲に響き渡った。

目撃者によると、警察官が運転席と助手席の窓ガラスを割り、運転手を降ろそうとしていたという。

警察は、高知市の中学校の駐車場からアルミ缶約50本を盗んだ疑いで、77歳の男を緊急逮捕。この男が軽トラックに乗っていたとみられている。

男はアルミ缶を盗み逃走していたが、通報を受けた警察が路上で軽トラックを発見。緊急逮捕に至ったという。

