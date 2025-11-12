散歩に出かけた柴犬が雪の粒に目も開けられず立ち往生する姿が、話題になっている。

【映像】吹雪で立ち往生する柴犬（実際の映像）

投稿したのは、柴犬のチロちゃん（16歳）の飼い主（@chiroco0302）。顔にぶつかってくる雪の粒に目もろくに開けられず、立ち往生するチロちゃんの姿をXに投稿した。この日、天気予報で「雪がそろそろ…？」と思いながらも散歩に出かけた飼い主とチロちゃんは、まさかの吹雪に「聞いてないよー！」と立ち往生してしまったという。

「聞いてないよー！」まさかの吹雪に立ち往生するチロちゃん

毎日約4キロ散歩をするというチロちゃんは、もうすぐ17歳を迎えるとは思えないほど足腰がしっかりした「美魔女柴」なのだという。冬も大好きだというチロちゃんでも思わず足を止めてしまうあいにくの天気で、散歩をしているのは「柴犬ばかり」だったそうだ。

しかし、雪がやんだ後は軽快に走っていたという。やはり健脚な美魔女チロちゃんなのであった。

投稿を見た人からは、「目ギュッてするの可愛い」「風邪ひかないようにね」「もう雪!?目を細めて頑張ってますね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）