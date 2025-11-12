Aぇ! group佐野晶哉、“残業クリスマス”グラビア登場「Q＆A36」も掲載
【モデルプレス＝2025/11/12】Aぇ! groupの佐野晶哉が、11月13日発売の雑誌「ベツコミ」12月号（小学館）の巻頭グラビアとインタビューに登場する。
【写真】佐野晶哉、肉体美披露
映画「トリツカレ男」で声優を務め、多方面で活躍中の佐野。今回の撮りおろしテーマは「クリスマスイブに会社の先輩・佐野さんと残業することになったら」。“泣きそうなクリスマスの残業も、佐野先輩と一緒なら楽しいことづくし”。そんなシチュエーションを切り取った、憧れ満載なグラビアを届ける。
さらに、佐野の表情豊かで多彩な魅力を18枚詰め込んだ厚紙ピンナップ。インタビュー企画「佐野晶哉のトリコになるQ＆A36」では、映画の裏話からプライベート、グループのことまで、たっぷり語っている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
