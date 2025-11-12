「timelesz project -REAL-」Netflixで1月より配信決定 オーディション最終審査直後から密着・挑戦や葛藤描く
【モデルプレス＝2025/11/12】Netflixでは、timeleszが出演する「timelesz project -REAL-」のVOL1を2026年1月9日より（全4話）、VOL2を2月15日より（全6話）世界独占配信決定。これに先立ち、Netflix制作の新たなキービジュアルも公開された。
timeleszは、佐藤勝利・菊池風磨・松島聡自らがオーディションの審査員となり、新たに寺西拓人・原嘉孝・橋本将生・猪俣周杜・篠塚大輝を迎え入れ、さらなる飛躍を目指して歩み始めたグループ。そのオーディションの模様を捉えた「timelesz project -AUDITION-」は、Netflixで配信され、大きな話題を呼んだ。本ビジュアルは、その歩みを重ねながら大舞台へ挑む彼らの等身大の姿が映し出されている。
制作は、Netflixのクリエイティブチーム。ドキュメンタリー作品であることを明確に伝えつつ、国際的な視点と洗練されたデザインアプローチによって、ツアーに向けて懸命に努力するtimeleszの情熱と覚悟を、視覚的に表現している。中央にはメンバーそれぞれのインタビューショットを配置。赤い背景が生み出す統一感によって、1人ひとりの存在感が際立つと同時に、強い意志と結束を象徴。周囲には、ライブパフォーマンスやリハーサルのシーン写真を散りばめ、ステージ上の熱気と舞台裏のリアルな瞬間を一枚に凝縮した。まさに「パフォーマンスの熱」と「素顔のREAL」が交錯するデザインとなっており、作品の世界観をより強く印象づける仕上がりとなっている。（modelpress編集部）
・VOL1：2026年1月9日（金）全4話
・OL2：2026年2月15日（日）全6話
・オーディション最終審査直後から密着を開始。8人体制として初のアリーナライブツアー、そして年末のドーム公演という大舞台へと歩みを進める彼らの姿を追い、その過程で生まれる挑戦や葛藤を描く。
timeleszは、2025年2月に8人体制での活動を開始して以来、多方面から注目を集め、今夏には全国8都市24公演のアリーナツアー「We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 〜FAM〜」を開催。2025年12月〜2026年2月にかけて大阪、東京の2大ドームツアーを控えている。最新リリースとしては、菊池がスペシャルキャスターを務める日本テレビ系バスケットボール応援ソング「Steal The Show」と、松島が地上波連ドラ初主演・猪俣周杜も出演するテレビ朝日系ドラマ オシドラサタデー「パパと親父のウチご飯」の主題歌「レシピ」を収録したDouble A-Sideシングルを11月12日に発売。通常盤には、橋本が連ドラ初主演を務めるテレ東 ドラマ24「ひと夏の共犯者」の主題歌「Limited Nights」も収録されている。新体制となったtimeleszにとって記念すべき初のCDシングルであり、グループとしての存在感を一層高める作品となっている。
◆「timelesz project -REAL-」配信日＆キービジュアル解禁
◆「timelesz project -REAL-」内容
◆timelesz、2025年2月から新体制に
