北海道・知床沖で2022年に遊覧船が沈没した事故で、運航会社社長・桂田精一被告の初公判が始まりました。桂田被告は「罪が成立するか私にはわからない」などと話したうえで、弁護側が無罪を主張しました。釧路地裁前から中継です。

釧路地裁では予定通り、12日午前10時から桂田被告の初公判が始まりました。裁判の冒頭、乗客の家族に向け謝罪をしたうえで、桂田被告は「罪が成立するか私にはわからない」などと話しました。

業務上過失致死の罪に問われているのは、「知床遊覧船」の社長・桂田精一被告です。午前9時半ごろ、釧路地裁に姿を現し、一礼したあと中に入っていきました。起訴状によりますと、桂田被告は2022年4月、業務上の注意義務を怠り、知床沖で遊覧船を沈没させ、乗客乗員26人を死亡させたとされています。

今回の裁判での最大の争点は「事故を予測できたかどうか」です。裁判では遊覧船「KAZU 1」の出航判断や運航管理など、桂田被告の責任の有無が争われるとみられています。12日の初公判で桂田被告は、「ご家族の方には深くお詫び申し上げる。罪が成立するか私にはわからない」と話したうえで、弁護側は「業務上過失致死は成立しない」と無罪を主張しました。

法廷には乗客乗員の家族も参加していて、午後5時ごろまで続く予定です。