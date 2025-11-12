乃木坂46金川紗耶、美肩見せスウェット×お団子ヘアの休日写真に「彼女感すごい」「ドキっとした」の声
【モデルプレス＝2025/11/12】乃木坂46の金川紗耶が11月11日、自身のInstagramを更新。オフショルダーの私服姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】23歳乃木坂メンバー「彼女感すごい」オフ感あふれる休日写真
金川は「スウェットにお団子が好き」「＃お休みの日」とつづり、オフショットを投稿。お団子ヘアでグレーのオフショルダースウェットのリラックススタイルからのぞく美しい肩を披露している。
この投稿に「世界一可愛い」「セクシーなオフショルダー似合ってる」「美しい」「彼女感すごい」「ドキっとした」「リラックス姿も素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆金川紗耶、オフショルダーでリラックススタイル公開
◆金川紗耶の私服姿に反響
