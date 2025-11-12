木村カエラ、母に贈る手編み作品披露「売り物みたいなクオリティ」「すごいの一言」の声
【モデルプレス＝2025/11/12】歌手の木村カエラが11月11日、自身のInstagramを更新。母親のために作った手編みのキャップと手袋を公開し、話題となっている。
【写真】40歳人気歌手「売り物みたい」本格的な手編み作品
木村は「ママにプレゼントしようと思ってつくったよ」とつづり、自作のニットキャップとハンドウォーマーを披露。「モンパチフェスへの沖縄行きの飛行機の時間をうまく使って」と、忙しい中でも隙間時間を見つけて作成したことを記している。
この投稿に「可愛い」「売り物みたいなクオリティ」「自作で大尊敬」「すごいの一言」「天才」「心がぽかぽか」など反響が集まっている。
木村は2010年に俳優の永山瑛太と結婚し、2010年に長男、2013年に長女を出産している。（modelpress編集部）
