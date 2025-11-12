シンガー・ソングライターtuki．（つき）の初韓国公演チケットが完売となった。韓国メディアが報じた。10日夕方、前売り券オープンと同時に約2万席が全席売り切れを記録し、韓国で爆発的な人気となった。

韓国メディアのスポーツ京郷は12日「独特な音色と深みのある歌詞で、韓国で厚いファン層を保有しているtuki．の来韓公演が、10日午後7時に開始したチケット前売りで完売。ファンの間で別名『ピケッティング（血を飛ばすほど激しいチケット争奪戦。韓国語で血はピと発音）』と呼ばれるほど激しい競争を予告し、実際にチケットオープンされて約15分で売り切れた」と報じた。

また同メディアは「tuki．の今回の来韓公演は、彼女の感性をライブで直接感じられる珍しい機会であるだけに、チケット売り切れのニュースはチケットを手に入れることができなかったファンに大きな物足りなさを残した。ソーシャルメディアやオンラインコミュニティーには『さすがtuki．』『チケット購入失敗…追加公演してください』『グローバル人気を再確認できた』などの反応が続いた」と伝えた。