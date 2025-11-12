タリーズコーヒー、「2026 HAPPY BAG」を11月12日より予約受付開始「5,500円バッグ」、「10,000円バッグ」の2種が登場
タリーズコーヒージャパンは、福袋「2026 HAPPY BAG」を11月12日11時よりWEBにて予約受付を開始した。発売は12月12日を予定している。福袋は「5,500円バッグ」、「10,000円バッグ」の2種類が展開。
「2026 HAPPY BAG」は、“2026年も、お客様の何気ない毎日が素晴らしい一日になりますように”という思いを込めて、“COFFEE MAKES ME HAPPY”をテーマに、一年間がんばった自分へのご褒美としてぴったりな福袋商品となっている。
トートバッグはクリアなブラウンカラーで、素材や内側にはポケットやタンブラーホルダーなど機能性にこだわったデザインで、HAPPY BAG限定のビーンズをはじめ、いつでも開けたての美味しさを味わえる、ポケットサイズのカフェオレベースとロイヤルミルクティーベースや、タリーズのオリジナルキャラクター「ベアフル」のグミなども登場。
また、また、コーヒーを抽出する時間をより豊かにする耐熱ガラスポットなど、コーヒータイムを彩るアイテムが入っている。
「干支ミニテディ」は、2026年の干支「午」をモチーフにしたユニークな装いの3種類に加え、特別なシークレットデザインが用意されている。
□「2026 HAPPY BAG」 商品事前予約ページ
「5,500円バッグ」
価格：5,500円
・限定トートバッグ
・干支ミニテディ（午年） ※3種＋シークレット1 種のうちいずれか1個
・カフェオレベース30ml 2P
・ロイヤルミルクティーベース30ml 2P
・巾着ポーチ
・ベアフル オリジナルグミ(マンゴータンゴスワークル®風味)
・シングルサーブ 5種アソートBOX
・ドリンクチケット※6枚＜有効期限2026年6月10日＞
「10,000円バッグ」
価格：10,000円
・ブラジル バウ イエローブルボン100％（粉/140g）
・グァテマラ ウエウエテナンゴ キュリコ（豆/140g）
・コスタリカ ラ グラディオーラ （豆/140g）
・インドネシア スマトラ リントン （豆/140g）
・耐熱ガラスポット 350ml
・シングルサーブ 5種アソートBOX
・限定ペーパーバッグ
・ドリンクチケット※15枚＜有効期限2026年6月10日＞
