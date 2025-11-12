「中年期の心臓の健康状態」が悪い人は将来認知症になるリスクが高いとの研究結果
脳と心臓は、一見するとまったく別々の臓器のように思えます。ところが、約6000人の成人を25年にわたって追跡調査した新たな研究により、「中年期の心臓の健康状態」が将来的な認知症リスクと関連していることが明らかになりました。
High-sensitivity cardiac troponin I and risk of dementia: the 25-year longitudinal Whitehall II study | European Heart Journal | Oxford Academic
Poor heart health in middle age linked to dementia in old age - new study
https://theconversation.com/poor-heart-health-in-middle-age-linked-to-dementia-in-old-age-new-study-269324
イギリスの研究チームは、心臓の健康状態と将来の認知症リスクとの関連を調べるため、イギリスの公務員を追跡調査した「Whitehall II」のデータを分析しました。
対象となった約6000人の被験者らは1997〜1999年のベースライン時点で、心臓の細胞が損傷を受けた際に血液中へ放出される心筋トロポニンIというタンパク質の濃度を測定されました。心筋トロポニンIは標準的な血液検査で測定でき、心臓発作でみられるレベルをはるかに下回るごく微量でも検出可能とのこと。
ベースライン時点で45〜69歳だった被験者らは2023年3月まで追跡され、定期的に認知機能が測定されました。中央値で24.8年に及ぶ追跡期間中に、被験者の約10％に相当する606人が認知症と診断されたと報告されています。
分析の結果、中年期に心筋トロポニンIの値が高かった人は、値が低かった人よりも認知症を発症する可能性が高いことが判明しました。
年齢・性別・血圧・コレステロール値・糖尿病・その他の心臓病リスク要因を考慮しても、心筋トロポニンIの値が2倍になるごとに認知症リスクは10％上昇したと報告されています。特に中年期の心筋トロポニンIが5.2ng/Lを超える被験者は、心筋トロポニンIが2.5 ng/L未満の被験者と比較して、認知症のリスクが38％も高くなりました。
研究開始から15年後に641人の被験者を対象に実施したMRIスキャンでは、中年期の心筋トロポニンIが最も高かったグループは最も低かったグループと比較して、脳の灰白質の容積が小さく、記憶にとって重要な海馬の萎縮が顕著だったことも確認されました。灰白質の容積低下は2.7年、海馬の萎縮は3年分の老化に相当したとのことです。
また、中年期に心筋トロポニンIの値が高かった人は、記憶力と推論力の低下も早いことがわかりました。中年期の心筋トロポニンIが最も高かったグループは最も低かったグループよりも、90歳の時点で認知機能の衰えが約2歳分進行していたと報告されています。
中年期の心臓の健康状態が将来的な認知症リスクの予測に有用な理由について、論文には関与していないウェストミンスター大学化学病理学上級講師のデヴィッド・ゲイズ氏は、「その答えは循環器系にあります。脳は一定量の豊富な血液供給に依存しています。心臓のポンプ機能が低下したり、動脈硬化によって動脈が硬く、狭くなったりすると、脳の微細な小血管網は酸素不足に陥ります。この慢性的な低レベルの損傷は、認知症につながるプロセスを加速させる可能性があります」と指摘しています。
今回の研究結果は、すでに報告されているいくつかの研究結果を裏付けるものです。2024年のランセット認知症委員会による報告では、血圧やコレステロール値の管理、活発な身体活動の維持、喫煙や過度の飲酒の回避など、心血管系の健康状態を改善する試みにより、認知症の17%を予防または発症を遅らせることができると推定されています。また、Whitehall II研究のデータを分析した2019年の研究では、50歳時点で心血管の健康状態が良好な人は、25年後に認知症を発症する可能性が低いことが示されています。
心筋トロポニンIの値は年齢や腎機能、激しい運動などによって変動するため、値が高いからといって必ずしも認知症の発症を意味するわけではありません。それでも、中年期に血液検査を行うことで将来の認知症リスクが高い人を特定できるかもしれないというアイデアは魅力的だとゲイズ氏は主張しました。