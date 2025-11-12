《新作》またまた良いのみーーーっけ♡【コストコ】見た目もオシャレ！「大容量スイーツ」

【コストコ】から食卓が華やぐような、見た目もおしゃれな「大容量スイーツ」が登場。今回注目の新作としてご紹介するのは、洋梨や栗が味わえる贅沢なスイーツ。みんなでシェアするのにも向いています。おうちでカフェ気分を楽しみたい時や、パーティーシーンにぜひ味わってみませんか？

華やかなデコレーションが映える「キャラメル & 洋梨のスコップケーキ」

インスタグラマー@costco_hackerさんが「新作スイーツ発見！」と語る、キャラメルと洋梨を合わせたスコップケーキ。デコレーションされたおしゃれな一品は、食卓に華やかさを添えてくれそうです。大きなパックには1,110gも入った大容量なところも魅力的。食べたい分だけ取り分ければみんなでシェアできます。

甘すぎす大人な味わいが楽しめる！？

「キャラメル & 洋梨のスコップケーキ」のトッピングにも注目！ @costco_hackerさんいわく「洋梨のシロップ漬け」が天面に隙間なく乗っているのだとか。ムースたっぷりながら、ジューシーでフルーティーな風味に食べやすさも感じられそうです。さらに「ふっわふわのキャラメルムースは、甘すぎずビターな大人味」らしく、食感で癒されたい時にぴったりかも。

ゴロゴロと栗が並んだ「モンブランバーケーキ」

バータイプで切り分けてシェアできるこちらのモンブランも、インスタグラマー@hirokostyle33さんいわく「新商品」なのだとか。1パックに650g入った、ほどよい大容量感が嬉しいところ。天面にはごろっとした大きめの栗が並んでおり、風味・食感の良いアクセントとして楽しめそうです。

各層が映える美しい断面にも注目！

「モンブランバーケーキ」は、各層に分かれた断面が映える華やかでおしゃれな仕上がり。@hirokostyle33さんによれば「マロンクリーム」「粒々マロン & ホイップクリーム」などを重ねており、「きめ細かい口溶け」が楽しめるという本格派のようです。自分へのご褒美に味わうのも良さそう。秋を感じられるスイーツをぜひお見逃しなく。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@costco_hacker様、@hirokostyle33様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino