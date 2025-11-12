平昌五輪銀メドベージェワが婚約

フィギュアスケートの平昌五輪銀メダリスト、エフゲニア・メドベージェワ（ロシア）が11日、自身のインスタグラムで婚約したことを報告。親日家としても知られる人気スケーターから届いた突然の吉報に反響が広がった。

メドべージェワはインスタグラムに動画を公開。指輪を贈られ、感極まる姿もあった。キスを交わし、嬉しそうにハグ。バラの花束もプレゼントされている。11月7日にプロポーズされたようだ。お相手はロシアのダンサー、イルダール・ヤング＝ガイヌトディノフ。以前からメドベージェワのインスタグラムに2人で登場し、親密な姿も公開されていた。

突然の知らせに日本ファンも歓喜。X上には「メドベちゃん！おめでとう」「まだ25歳だったとは…！」「まだ25歳なんだね。ロシア女子は年齢バグる」「幸せになって欲しい」など、様々な声が並んでいた。

25歳のメドベージェワは、2018年の平昌五輪女子シングルで銀メダルを獲得。当時18歳だった。日本のアニメ「美少女戦士セーラームーン」好きでも知られる人気スケーターだ。2022年の北京五輪では、ロシア放送局の仕事で北京入り。現在も母国でアイスショーやメディア出演などで活躍している。



（THE ANSWER編集部）