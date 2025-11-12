投手陣の補強策に米メディア脚光

米大リーグ・ドジャースの強化ポイントとなる投手陣の補強を巡り、米記者が今後の動向に言及した。今季限りで現役引退したクレイトン・カーショー投手ら、契約終了によって浮いた資金を活用し「少なくとも高額のクローザー獲得は確実」としている。

米紙「USAトゥデイ」は「MLBのホットストーブ（オフシーズンの移籍、契約）10の質問：トップFA選手から最新トレードの噂まで」との見出しで記事を掲載。著者のボブ・ナイチンゲール記者は「どのチームがFA市場で最も積極的と予想されるか？」との質問に対して、ドジャースの投手陣に関する補強動向に触れている。

「ロサンゼルス・ドジャース：クレイトン・カーショー、マイケル・コンフォート、クリス・テイラー、カービー・イェーツとの契約の終了によって約8700万ドル（約133億9800万円）の資金ができた。依然として非常に積極的で、少なくとも高額のクローザー獲得は確実と見られている」

ドジャースはワールドシリーズ連覇を果たした一方、不安定だったリリーフ陣の強化が喫緊の課題。米スポーツ専門メディア「ジ・アスレチック」では、第1希望としてヤンキースのデビン・ウィリアムズがターゲットとして浮上したとも伝えられており、今後の動向から目が離せない。



（THE ANSWER編集部）