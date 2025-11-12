ÆüËÜÂåÉ½GK¤Î¿À¥»¡¼¥Ö¤¬¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡¡¸µ¥¨¡¼¥¹¤ò»ß¤á¤¿¡Èº¸Â¡É¡Ä¤Þ¤¿¤â¤ä¼õ¾Þ¤Ë¡Öº£Ç¯²¿²óÌÜ¡©¡×
¡¡¼¯Åç¥¢¥ó¥È¥é¡¼¥º¤ÎÆüËÜÂåÉ½GKÁáÀîÍ§´ð¤¬¡¢10·îÅÙ¤Î·î´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡10·î17Æü¤ÎJ1¥ê¡¼¥°Âè34Àá¡¦¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸ÍÀï¤Ç¸«¤»¤¿¥»¡¼¥Ö¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ç9·îÅÙ¤ËÂ³¤2¤«·îÏ¢Â³¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤òµß¤¦¥»¡¼¥Ö¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¤Î¤ÏÁ°È¾3Ê¬¡£¿À¸Í¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤òFWÂçÇ÷Í¦Ìé¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¶»¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥Õ¥ê¡¼¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¡¢º¸Â¤Ç¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¡£¤À¤¬¤¹¤«¤µ¤º¥³¡¼¥¹¤ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤éÈô¤Ó½Ð¤·¤¿ÁáÀî¤¬º¸Â¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥¯¡£¸µ¼¯Åç¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¥Ù¥Æ¥é¥óFW¤Ë¥´¡¼¥ë¤òµö¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤òÁè¤¦Âç°ìÈÖ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿²ÁÃÍ¤¢¤ë¥»¡¼¥Ö¡£ÁáÀî¤Ï¡Ö¤¢¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¥¯¥í¥¹¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÆ¬¤ò±Û¤¨¤¿»þ¡¢Áê¼ê¤ÎÁª¼ê¤¬¥Õ¥ê¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤º¤Ï´ó¤»¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ë¥¢¤ò¾Ã¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¡¼¤ØÍ¶Æ³¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤ò¾å¼ê¤¯±¿¤Ó¡¢Áê¼ê¤ËÍ¶Æ³¤·¤¿¥³¡¼¥¹¤ØÂÇ¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤ÏºÇÂç¸Â¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Çº£µ¨¤Ï4·îÅÙ¡¢9·îÅÙ¤ËÂ³¤¤¤Æ3ÅÙÌÜ¤Î¼õ¾Þ¡£SNS¤Ç¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£Ç¯²¿²óÌÜ¤ÎÁª½Ð¤À¤Ã¤±¡©¡×¡Ö¥»¡¼¥Ó¥ó¥°¤Î»þ¤Î»ÑÀª¤¹¤éÈþ¤·¤¤¡×¡Ö2¤«·îÏ¢Â³¤Ïµ´¡×¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ß¤Æ¤â¤«¤Ê¤ê¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê¥»¡¼¥Ö¡×¡ÖÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥»¡¼¥Öµé¡×¡Ö²¿²ó¸«¤Æ¤â²¿ÇÕ¤âÈÓ¿©¤¨¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥»¡¼¥Ö¤À¤Ê¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë26ºÐ¡£¸½ºß¼ó°Ì¤òÁö¤ë¼¯Åç¤Î¼é¸î¿À¤¬¡¢Âç¤¤¯ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë