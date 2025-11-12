ｔｉｍｅｌｅｓｚ・猪俣周杜（２４）の２週連続インタビュー。後編は、デビューから８か月がたち、「アイドルは天職」との思いを深める日々や、８人体制となって初めてのドーム公演への意気込み、自身の描く夢を語った。

ｔｉｍｅｌｅｓｚに加入し、人生が激変しても根底にあるアイドルへの純粋な憧れと信念は変わらない。「本当に僕、アイドルに向いているな、天職だなって思うことが数か月の間にもいっぱいあって。全てを捨ててでも、アイドルだけは続けたい。悩むこともあるけど、こんなに楽しくて夢中になれることって他にはないので」と瞳を輝かせる。

自身を取り巻く環境は、追い風だけではない。事務所での下積み期間がなかったことに対するシビアな声には「ジュニアという段階を経ていない自分が、どうしたら受け入れてもらえるか、考えない日はない」と試行錯誤の毎日を送る。

事務所の先輩たちはお手本的な存在だ。「僕は外から急に入ってきたし、いろんな思いを持っていらっしゃる先輩方もいると思うんです。でも実際に現場でお会いすると、皆さん丁寧にごあいさつを返してくださり、同じ目線に立ってお話ししてくださる。これが長く活躍する秘けつなんだなと、皆さんの人間力が本当にすごいなあと尊敬します」

テレビ朝日系「ニカゲーム」では、Ｋｉｓ―Ｍｙ―Ｆｔ２・二階堂高嗣（３５）らと共演。クイズ企画などでの天然回答で、バラエティーの才能を発揮している。「二階堂さんがいつも『自由にのびのび何でもやっていいよ。ミスっても全然いいんだからね』と優しく声をかけてくださる。毎回、収録がすごく楽しいです」

マルチな活躍を見据える中、最も自身が輝けると予感する場所は「やっぱり、ステージの上ですかね」。控えめな語り口から一転、「誰にも負けないくらいキラキラと輝ける唯一無二の存在でありたい。素晴らしいアイドルの方々がいるけど、メンバー含め、そこだけは負けたくない」と言葉に自然と熱がこもる。

年末年始には８人体制初のドーム公演が控える。「これまでライブや野球観戦に行ったこともない」とドームは人生初の景色だ。「怖さや不安な気持ちもあるけど、８人のことを信じてドーム公演を決定してくれたスタッフさんや、導いてくれたファンの方たちの期待を裏切りたくない。たくさん努力して、胸を張ってドームに立ちたい」

大舞台に向け、Ｓｅｘｙ Ｚｏｎｅの東京ドームライブ映像を鑑賞し「（自身が受けた）オーディション曲も流れてきて、うるっとしちゃいました。それに、純粋にみんなかっこよかったです。あんなに大きなステージで堂々とパフォーマンスしていて覚悟が違うんだなと。メンバーとファンの方々の歩みへのリスペクトと感謝を絶対忘れちゃいけないと、改めて気が引き締まりました」

「３人（佐藤勝利、菊池風磨、松島聡）が掲げてきた“５大ドームライブ”は僕の夢にもなってきている」としつつ「でも一番は…」と柔らかな笑顔を浮かべて言った。「ずっと一緒にいたいですね、８人で。くだらないことで笑い合う、何げない８人の日常がずっと続けばいいな。８人でいる時間が、本当に楽しくて大好きです」。８人だから見ることのできる景色へたゆまぬ努力を重ね、無二の煌（きら）めきでその道のりを照らしてみせる。（ペン・奥津 友希乃）

◆猪俣 周杜（いのまた・しゅうと）２００１年８月１７日、茨城県出身。２４歳。２５年２月、ｔｉｍｅｌｅｓｚに加入。同１０月、テレビ朝日系連続ドラマ「パパと親父のウチご飯」で俳優デビュー。１２日にニューシングル「Ｓｔｅａｌ Ｔｈｅ Ｓｈｏｗ／レシピ」を発売する。血液型ＡＢ。