ÅÏîµÂç²æ¡¢ÆÃµ»¤Î¥Ý¥¤¤È¤Ï¡©¡Ö·¤²¼¤È¤«¤Ç¤â¤Ç¤­¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ú¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¸åÊÔ¡Û

¡¡´ØÀ¾£Ê£ò¡¥¤ÎÅÏîµÂç²æ¡Ê£±£·¡Ë¤¬¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡Ö¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡£Ó£è£ï£÷£ã£á£ó£å¡¡£²£°£²£µ¡¡¿·À±¡½£Ó£È£É£Î£Ó£Å£É¡½¡×¡Ê£±£²·î£¹¡Á£²£¸Æü¡¢Åìµþ¥°¥í¡¼¥ÖºÂ¡Ë¤òÁ°¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤¿¤Á´ØÀ¾¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê¤Î½Ð±é¼Ô¡Ë¤ÏÌîÅÄ³«¿Î¤È£²¿Í¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢´ØÀ¾¤é¤·¤µ¤ò½Ð¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È°ÕÍß½½Ê¬¡£Åìµþ¤Ç¤ÎÄ¹¤¤ÂÚºß´ü´Ö¤â¡¢£²¿Í¤Ç¾è¤êÀÚ¤ë³Ð¸ç¤À¡£
¡¡¡½¹â¹»£²Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ø¹»À¸³è¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¤Í¡££±Ç¯À¸¤Ã¤Æ¥ß¥¹¤Ã¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â£²Ç¯À¸¤Ã¤Æ£³Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¨¤ÐÂ´¶È¤Ï¤â¤¦¡È¾¡¤Á¡É¤Ê¤ó¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÙ¶¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï£±Ç¯À¸¤ÎºÇ¸å¤¬¥ä¥Ð¤¯¤Æ¤À¤¤¤ÖÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡££±¡¢£²³Ø´ü¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥µ¥Ü¤ê¤¹¤®¤Æ£³³Ø´üÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é£²Ç¯À¸¤Ç¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¥»¡¼¥Õ¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½½©¤Î¹¥¤¤Ê¹Ô»ö¤Ï¡£
¡¡¡Ö¹ç¾§¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡£ËÜÈÖ¤Ï¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Îý½¬¤Î»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²»³Ú¤Î¼ø¶È¤È¤«¡£ÀèÀ¸¤âÎý½¬Ãæ¤Ë¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£È¾Ê¬¼«Í³¤ß¤¿¤¤¤Ê»þ´Ö¤Ç¡£¹Ô»ö¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½ÃÂÀ¸Æü¤ËÇã¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ù¡¼¥¹¤òÃÆ¤¯»þ´Ö¤Ï¡£
¡¡¡Öº£¤Ï¿¨¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¤³¤ÎÁ°¤â¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤É¤¦¤»¤â¤¦¤¹¤°Åìµþ¤ä¤«¤é¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢£±²ó³«¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÊÄ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤Á¤ã¤ó¤È´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£Îý½¬¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½ÆÃµ»¤Î¥Ý¥¤¤È¤Ï¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤«Êª¡ÊËÀ¤ä¤Ò¤â¤ÎÀè¤Ë½Å¤ê¤¬¤Ä¤¤¤¿Æ»¶ñ¡Ë¤ò²ó¤¹¤ä¤Ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¤âºÇ½é¤ÎÊý¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÆÃµ»¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¢¤«¤ó»þ´ü¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¤È¤ê¤¢¤¨¤º¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Ý¥¤¤ò¤ä¤í¤¦¤Ã¤Æ¡Ê¥×¥í¥Õ¥£¥ëÍÑ¤Ë¡Ë½ñ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ä¹¤¤¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡¢Îã¤¨¤Ð·¤²¼¤È¤«¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥³¥ó¥µ¡¼¥È½ª¤ï¤ê¤Î·¤²¼¤ò³Ú²°¤Ç¥Ý¥¤¤È¤·¤Æ²ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¡¡¡½¥ª¥ó¤È¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬Áá¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡©
¡¡¡ÖËÍ¡¢¤Û¤ó¤Þ¤Ë³Ø¹»¤Ç¤Ï¤Û¤Ü¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢Ãç¤¬¤¤¤¤¤«¤é¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»ö¤ËÍè¤¿¤é¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Á³¤È¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡£»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Å»öÃç´Ö¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢Í§Ã£¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅìµþ¤Ê¤ó¤Ç¡¢Îã¤¨¤ÐÉáÃÊ¤Ï´ØÀ¾¤ËÍè¤ì¤Ê¤¤Êý¤È¤«¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤Á¤í¤óËÍ¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤â¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡££±¤«·î´Ö¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤«¤â¶´¤à¤Î¤Ç¡¢²¿¤è¤ê¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¸«¤Æ¡Ø¤¤¤¤¡Ù¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤³Ú¤·¤Þ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡£±Ç¯¤Ç¶Ã¤¯¤Û¤É¿´¿È¤È¤â¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÅÏîµ¡£Åìµþ¸ø±é¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤Ä¤«¤à¡£¡Ê½ª¤ï¤ê¡Ë
¡¡¢¡ÅÏîµ¡¡Âç²æ¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤¿¤¤¤¬¡Ë£²£°£°£¸Ç¯£¶·î£±£±Æü¡¢ÂçºåÉÜÀ¸¤Þ¤ì¡££±£·ºÐ¡££²£±Ç¯¤Ë´ØÀ¾£Ê£ò¡¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¼ñÌ£¤Ï»¶Êâ¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¡£ÆÃµ»¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¡¢¥Ý¥¤¡Ê¥¸¥ã¥°¥ê¥ó¥°¤Îµ»¡Ë¡¢É¨¤ò¥Ü¥¥Ü¥ÌÄ¤é¤¹¤³¤È¡£¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÏÌ£ÉÕ¤±¤Î¤ê¡£