１１日に結婚を電撃発表した３人組テクノポップユニット・Ｐｅｒｆｕｍｅの「あ〜ちゃん」こと西脇綾香が、祝福に感謝した。

１２日までにインスタグラムのストーリーズを更新し、「本当にたくさんのお祝いメッセージありがとうございます ＬＩＮＥもたくさん送ってきてくれてるけど、返信してもしても未読数がなくならないのがなんて幸せなんだろうと浸っています」と感激をコメント。

「こんなありがたい言葉をこんなにたくさん皆さんからいただけるとは思っていなくて、感動と涙と笑顔と涙とで過ごさせてもらっています」とつづった。

あ〜ちゃんといえば、２０２３年８月に「鬼ダイエット」を告白して話題に。連続投稿で「それでも、緊張がほぐれることがなく、そわそわして止まないので、今日も運動してきました」とほっそりしたピラティス姿もアップしていた。

年内での「コールドスリープ」を発表しているＰｅｒｆｕｍｅ。あ〜ちゃんは１１日にインスタグラムで一般男性との結婚を発表し、。お相手については「心から応援してくれているファンの人です！笑」と明かした。