¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºGM¡¡2Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜÁª¼êÊä¶¯¤Î²ÄÇ½À¼¨º¶¡¡²¬ËÜ¡¢Â¼¾å¤é¤Î¡Ö¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥É¥ó¥Ö¥í¥¦¥¹¥¡¼ÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤¬11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¥Í¥Ð¥À½£¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëGM²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£¥ª¥Õ¤Ïµð¿Í¡¦²¬ËÜ¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¡¦Â¼¾å¡¢À¾Éð¡¦¹â¶¶¡¢º£°æ¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤Î¡¢¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ö¤â¤Á¤í¤óÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤â¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾ÜºÙ¤Ê¾ðÊó¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Û¥ë¥Ø¡¦¥Ù¥é¥ó¥Ç¥£¥¢¡Ê¹ñºÝÉôÌçÃ´Åö¡Ë¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁª¼ê¤Ë´Ø¤¹¤ëÊó¹ð½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢Èà¼«¿È¤â²¿ÅÙ¤«¸½ÃÏ¤Ç»ë»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¤â²¿¿Í¤«¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÆüËÜ¤ËÇÉ¸¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎÁü¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤È¾ðÊó¼ý½¸ÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ËÜÎÝÂÇ²¦¡õÂÇÅÀ²¦¤Î¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤é¡¢FAÁª¼ê¤é¤ÎºÆ·ÀÌó¤¬ºÇÍ¥Àè»ö¹à¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡Öº£¤Î¤È¤³¤í²æ¡¹¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤â¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÎ©¾ì¤Ë¤¢¤ë¡£FA¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÆ°¸þ¼¡Âè¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ëÊýË¡¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¡ÖµîÇ¯¤Îº£¤´¤í¤â¡¢ÆÃ¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡È¥Á¡¼¥à¤ò¶¯²½¤¹¤ëºÇÁ±¤ÎÊýË¡¤ÏÃ¯¤«¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤À¡É¤È¹Í¤¨¤¿¡£¤À¤«¤éº£²ó¤â¥ª¡¼¥×¥ó¤Ê»ÑÀª¤ÇÎ×¤à¡£FAÁª¼ê¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢»ñ¶âÅª¤ÊÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·Èà¤é¤ÈºÆ·ÀÌó¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿·¤¿¤ÊÁª¼ê¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ëÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Ç²æ¡¹¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÁ±¤ÎÁªÂò»è¤ò¸«¶Ë¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¥Á¡¼¥à¶¯²½¤Ø¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÁªÂò»è¤òÃµ¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÁª¼ê¤ÎÊä¶¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¡£¤½¤¦¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤ª¤«¤·¤¤¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢Ìîµå´Ø·¸¼Ô¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤âÈà¤é¤ÎÌ¾Á°¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤³¤È¤ÏÏÃ¤»¤Ê¤¤¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£ºòÇ¯¤Ïºå¿À¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÀÄÌø¤È¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£¡Ö²æ¡¹¤ÎµåÃÄ¤Ç¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Î²ñµÄ¤ÇMLB¤ÎÁ´Áª¼ê¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤ÎÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë±þ¤¸¤Æ½ÅÅÀÅª¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÁª¼ê¤â¤¤¤ë¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âµÄÏÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È2Ç¯Â³¤±¤Æ¤ÎÆüËÜÁª¼ê³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤ò¼¨¤·¤¿¡£