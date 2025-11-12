お笑いトリオ「や団」の本間キッド（42）が、11日深夜放送の読売テレビ「にけつッ!!」（火曜深夜0・59）に出演。解散できない理由を語った。

コント芸人の頂点を決める「キングオブコント2025（KOC）」では、4年連続ファイナリストに進出している「や団」。お笑いタレント・ケンドーコバヤシは「次優勝しなかったらしんどいな、正直。ぶっちゃけな」と同情したが、メンバーのロングサイズ伊藤は「（優勝）できないモードに入ってる。最初3位で、5位、4位、2位なんで、2から5は獲ってる」と説明。本間は「決勝までもホントに行けなかった」と振り返った。

そして「ずっと準決勝で負けるっていうのが何年も続いてて、悩みすぎてスピリチュアルの人にみてもらった」と本間。すると「いろんな人と接すると、その人の邪気を吸い取る。邪気まみれで、本来なら死んでます」と告げられたという。

続けて「なぜ生きていられるかというと、神様が凄いコイツを好きらしい」と伊藤に触れながら、「コイツと組んでるから死なずに済んでる。解散したら、僕死ぬんです」と告白。「だから、あんなワケが分からないトークをしてても、僕はすがるしかないんです」と笑いを誘っていた。