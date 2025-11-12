ヘルシー素材使用！オリジナルアサイーボウル専門店「アサイーラブ」
パンケーキ専門店『幸せのパンケーキ』を運営するマジア東京株式会社は、オリジナルアサイーボウル専門店「アサイーラブ」をオープンします。
『幸せのパンケーキ』の梅田店、船橋店、横浜中華街店、神戸店、札幌店、名古屋店、吉祥寺店の各店内に登場です。
オープンを記念し、2025年11月14日から11月30日まで「オリジナルアサイーボウル」Sサイズが半額になるキャンペーンも実施されます！
オリジナルアサイーボウル専門店「アサイーラブ」
「アサイーラブ」オープン記念 半額キャンペーン
販売期間：2025年11月14日〜11月30日まで
対象商品：アサイーボウル オリジナルSサイズ
価格：通常価格 900円(税込) → 450円(税込)
※梅田店は平日16:00〜土日祝18:00〜、その他の店舗は平日限定オープンから販売
販売店舗：幸せのパンケーキ梅田店、船橋店、横浜中華街店、神戸店、札幌店、名古屋店、吉祥寺店 (各店内「アサイーラブ」)
「アサイーラブ」は、ヘルシー素材にこだわったオリジナルアサイーボウル専門店です。
ヘルシー素材にこだわった6つのオリジナルレシピアサイーは有機栽培アサイーを使用豆腐を丸ごと使用して高たんぱく・低カロリーに！！動物性乳製品を使わずに豆乳仕立てのヘルシーなホイップクリーム！！トッピングだけでなくアサイーベースにふんだんに練りこんだフルーツからの甘み甘さは白糖などを使用せずに天然素材のアガベシロップやはちみつを使用アサイーボウル専用の自家製グラノーラで食物繊維も摂取できます
オリジナルアサイーボウル ＜オリジナルMサイズ＞
価格：1,200円(税込)
美容と健康を考えたベーシックなアサイーボウルです。
オリジナルアサイーボウル ＜パリパリチョコナッツ＞
価格：1,280円(税込)
パリパリ食感が楽しいチョコとアーモンドが相性バツグン！
オリジナルアサイーボウル ＜トロピカルマンゴー＞
価格：1,380円(税込)
マンゴーやパイナップル等5種の新鮮なフルーツがたっぷりです。
オリジナルアサイーボウル ＜オリジナルSサイズ＞
価格：900円(税込)
オリジナルアサイーボウルをデザートサイズに。
オープン記念キャンペーンで2025年11月30日までお得に楽しめます！
贅沢グリークヨーグルト
ヘルシー素材にこだわったもう一つの逸品「贅沢グリークヨーグルト」も同時発売です。
ショコラフランボワーズヨーグルト
価格：1,280円(税込)
高タンパク質で美容効果が期待できるクリーミーなグリークヨーグルトにチョコと金箔をトッピング☆
フルーツグリークヨーグルトコムハニー
価格：1,480円(税込)
ローヤルゼリーやプロポリスなど、はちみつ以上に栄養価の高いコムハニー(巣蜜)をのせた贅沢なグリークヨーグルトです。
豆腐や豆乳ホイップなど、ヘルシーな素材にこだわったアサイーボウル専門店。
Sサイズが半額になるお得なキャンペーンも要チェックです！
幸せのパンケーキ店内にオープンする「アサイーラブ」の紹介でした。
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ヘルシー素材使用！オリジナルアサイーボウル専門店「アサイーラブ」 appeared first on Dtimes.