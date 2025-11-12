参議院・予算委員会で、野党側は自民党の派閥の裏金問題に関与した佐藤啓官房副長官の交代を求めましたが、高市総理は拒否しました。国会記者会館から中継です。

裏金問題について「決着済みだと決して思ってない」と話していた高市総理ですが、佐藤副長官をはじめ、不記載があった議員でも人事は見直さない考えを示しました。

立憲民主党 蓮舫 参院議員

「私は自民党さんの人材がそんなに乏しいとは思っていないんです。ほかにも優秀な人、たくさんおられると思ってるんですよ。この人事、一旦、白紙にしませんか」

高市総理

「一度、任命したものを白紙にするつもりはございません。そして、本当に全員活躍、全世代総力結集ということでございます。仕事で返してもらおうと思っているからです」

野党側は佐藤副長官について、選挙での有権者の信任を得ていないなどとして、議院運営委員会への出席を認めないなど、国会運営に影響が出ていますが、高市総理は「人材の活躍の場を奪うことになりかねない。仕事で返してもらう」と強調しました。

その上で、佐藤副長官や党や政権の要職に起用した不記載議員の人事については、撤回することを拒否しました。