

「いいね！」に振り回される人が抱えがちな「隠れ疲労」とは（写真：zon／PIXTA）

「映えるスイーツ」や「話題のスポット」をこれでもかとばかりにSNSに投稿している人を見ると、そんなに充実アピールしていて疲れないのかしら……と余計な心配をしてしまいますが、疲労専門医の梶本修身氏によれば、やはりSNSにのめり込むことは疲労の原因につながりかねないそうです。

そんな梶本氏が指摘する、一見「リア充」に見える投稿の背後で蓄積していく「隠れ疲労」の実態について、同氏の著書『世界一眠らない日本に疲労専門医が伝えたい お疲れ日本人の本当の休み方』から一部を抜粋・編集する形で解説します。

極力「疲れる人」には近づかない！

ちょっとしたことでイライラしたり、怒りを爆発させてしまったり。そうした傾向には、脳と自律神経に疲労が蓄積して、緊張と緩和の切り替えがうまくいかなくなっていることが根底にあります。

疲労が強くなると理性のブレーキがきかなくなり、キレてしまうのです。

「最近、イライラしがちだな」と感じたら、脳疲労が溜まっている証拠。ヤケ酒など飲まずに、早く帰宅して休息をとることが第一です。

脳には、興奮をセーブする働きが備わっているため、怒りの感情は長続きしません。数日間、良質な睡眠をとっていれば、イライラはかなり抑えられるようになるでしょう。

また、そうした負の感情に支配されないためにも、「一緒にいたら疲れる人」とは、できるだけ距離をとるのが正解です。

そもそも、コミュニケーションを通して他人を変えることは不可能であり、ただ疲れるだけ。他人に対して過度な期待をせず、必要以上に関わらないことが脳疲労を避けるポイントです。

嫌な上司から叱責されている際も、「1時間、うなずいて聞き流しておくだけで、働かなくても2000円の儲け」と割り切るほうが、疲れも溜まりにくくなります。

すべての人間といい関係を築こうとしない、苦手な人とは距離をとる、これが疲れない人づきあいの基本。人に対してモヤモヤしてしまうときは、自分の理想や論理を押しつけすぎていないか、己を振り返ることも必要です。

職場の飲み会も、無理に行く必要はありません。日本ではまだまだ「所属重視文化」が続いており、「群れから外れる恐怖心」を抱えている人は少なくありません。

そのため、「みんなが行くから……」、「なんとなく義理で参加している……」という人もいるでしょう。でも、行きたくない飲み会に参加することは、はっきりいって時間の無駄。それは疲れを招くだけのコミュニケーションです。

自身の意に沿わない行動は、脳も自律神経も消耗させてしまいます。とくに疲れている日は、迷わずに断るのが賢明です。

「まずはうなずく」というコミュニケーション

コミュニケーションが良好になると、疲労が軽減するという実験結果があります。とはいえ、頑張って会話をすると、脳は疲れるだけ。脳と自律神経を酷使することなく、なおかつ円滑なコミュニケーションをとるためのコツをお伝えしていきましょう。

まずは「聞き上手になる」こと。実は、相手の話にうなずくだけで、コミュニケーションの7割は成立するといわれています。聞き役になっていると、自分は無理して話す必要はありません。相手が何を言いたいのかをきちんと考える時間があり、たまに大きくうなずけばいい。

相手も満足するし、こちらはほとんど喋らずともコミュニケーションが成立します。時折、相手の発言をオウム返しすれば、より効果的。「この人は真剣に話を聞いてくれている」と、あなたに対しての好感度も上がるでしょう。非常に効率のいい方法です。

さらなるステップは「弱みを見せる」こと。なにも、自分のダメなところを、包み隠さず人に話せという意味ではありません。

勇気をもって、普通なら話さないことまで話してくれると、相手は「自分のことを信用してくれている」と感じるようになります。すると、相手もさらに自分をさらけ出してくれるようになり、「信頼の好循環」に。

自分のガードを下げれば、おのずと相手のガードも下がるのです。お互いの弱いところや人間味あふれる一面を共有できると、信頼の好循環につながり、やがて愛着も生まれてきます。

「愛情」は数年で冷めますが、「愛着」は非常に深い絆を生みます。

愛着を共有できると、一緒にいて気を遣ったり緊張したりすることがなくなり、つきあっていても無駄なストレスを抱えることがなくなって「人間関係による疲労」は軽くなるというわけです。

また、コミュニケーションには、言語以外にも表情やしぐさ、振る舞いなども重要です。

とくに、良好なコミュニケーションを築いていく中で、大きな役割を果たしてくれるのが「笑顔」。普通の状況であれば、笑顔で接してくれる人に対してイラッとする人はあまりいないでしょう。

人間は、相手の表情を見て、自分の表情に取り入れる「ミラーの原則」が働きます。自分が笑顔で接し続けていると、相手も自然と笑って返してくれるようになるため、うまく使わない手はありません。

"隠れ疲労"の原因になるSNSの「いいね！」

日本人はとくに孤立を嫌い、誰かとつながることで安心する傾向があります。しかし、人間の脳の仕組みは、文明化する前からそれほど進化していません。

スマホを介した膨大なつながりは脳のキャパシティを大きく超え、緊張による脳疲労を高めていくだけ……というのが私の考え方です。

コミュニケーションツールとして常識になったLINEですが、相手の反応が気になったり、返事が返ってこなかったりして、モヤモヤすることもあるでしょう。

インスタグラムなどSNSを見ていても、他人をうらやましく感じたり、何をしているのか気になったりと、振り回されている人が多い印象です。また、SNSに「いいね！」がたくさんつくと気分が高まり、投稿への労力がエスカレートします。

これはまさに、達成感が疲労をなかったことにしてしまう「隠れ疲労」の原因に。

充実している自分を演出するために、疲れているにもかかわらず「休んでいるのがもったいない」と、休養がおろそかになっている人もいるのではないでしょうか。

誰もが「インフルエンサー」になる必要はない

LINEでは、相手との関係性に合わせて「適度な距離感」を保つことが鉄則。人疲れしないためにも、近づきすぎたら離れる。近ければ近いほど良好な関係が築けるわけではないことは、常に頭に置いておきましょう。





また、SNSに疲れたら、迷わず休止すればOK。人はそれぞれのライフステージで、自分に合った人とのつながりが自然と生まれてきます。

親しい友人ならともかく、「広くゆるいつながり」は一生続くわけではありません。SNSをやめてその関係が途切れたとしても、深く悩む必要はないのです。

疲れているのなら、まずは休息をとることが最優先。SNS映えのために出かけるより、自宅で疲れを回復するほうが、よほど人生が豊かになります。

仕事として成立しているインフルエンサーであれば、おしゃれして素敵な写真をとる必要もあるでしょう。しかし、そんな人はごく一部です。

また、寝る前にSNSをチェックして悶々とすることは、睡眠の質を低下させるだけ。

最近は、「デジタルデトックス」という言葉も聞かれるようにはなりましたが、依然としてSNS疲れを起こしている人は後を絶ちません。スマホとのつきあい方を見直すことも大切です。

（梶本 修身 ： 東京疲労・睡眠クリニック 院長）