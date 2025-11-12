「私には罪が成立するかわからない」運航会社社長側が初公判で無罪主張　北海道・知床遊覧船沈没事故

3年前、北海道東部の知床半島沖で遊覧船が沈没し、乗客・乗員20人が死亡、6人が行方不明になった事故で、業務上過失致死の罪に問われた運航会社社長の初公判が始まりました。

北海道・釧路地裁前から江上太悟郎キャスターが中継でお伝えします。

「知床遊覧船」の社長、桂田精一被告は午前10時に始まった初公判の罪状認否で「私には罪が成立するか分かりません」と述べました。

桂田被告は2022年4月、悪天候が予想される、中運航管理者として出航しないよう船長に指示せず遊覧船「KAZU I」を沈没させて乗客乗員20人が死亡、6人を行方不明になる事故を引き起こしたとして、業務上過失致死の罪に問われています。

裁判の最大の争点は「予見可能性」の有無です。

桂田被告は初公判の罪状認否で「私には罪が成立するか分かりませんが、事故を防げなかったことを重く受け止めている」と述べました。

検察側は「事故当日、運航基準を上回る風速と波高が予報され沈没を予見できたにもかかわらず、航行を中止するよう指示しなかった」と主張しました。

この裁判では2026年2月までに19人が証言台に立ちます。

判決は2026年6月17日に言い渡される予定です。