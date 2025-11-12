お散歩中、2歳の女の子が『超大型犬にチューを求めた』結果…あまりにも尊い『まさかの神対応』が139万再生 相思相愛な光景に思わずほっこり
子供に優しいグレート・ピレニーズさんの姿をご紹介します。
話題となっている投稿は記事執筆時点で139万回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。
【動画：お散歩中、2歳の女の子が『超大型犬にチューを求めた』結果…あまりにも尊い『まさかの神対応』】
グレート・ピレニーズとお散歩するのは…
YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」の投稿主さんの家には、グレートピレニーズの『シュシュ』ちゃん＆『ぼんぼん』ちゃん、トイプードルの『ビビ』ちゃん、オールドイングリッシュシープドッグの『むぅむぅ』ちゃんが暮らしています。この日、紹介されたのは、シュシュちゃんがお散歩をしている姿です。
リードを握るのは、なんと2歳の女の子『ろの』ちゃん！投稿主さんの一人娘であるろのちゃんは、普段からわんこたちに囲まれて暮らしています。そのため、超大型犬であるシュシュちゃんのお散歩も立派にこなすのだとか。
一方、心優しい性格のシュシュちゃんも、ろのちゃんとのお散歩が楽しくて仕方ありません。ろのちゃんがリードを握っているときは、とっても嬉しそうな笑顔をするのだそうです。
女の子が立ち止まると…？
ろのちゃんは、シュシュちゃんの真似をしてみたり、「早くおいで！」と指示を出したり、お散歩にすっかり慣れている様子。途中、シュシュちゃんへの愛が溢れたのか、突然キスをしたくなったようです。ふいに立ち止まり、シュシュちゃんに顔を近づけたといいます。
すると、シュシュちゃんはろのちゃんとアイコンタクトをして足を止めました。ろのちゃんにキスをされて、とっても嬉しそうな表情のシュシュちゃん。
実は、シュシュちゃんはろのちゃんが立ち止まると必ず足を止めてくれるのだそうです。あまりに賢い神対応に、思わず感嘆してしまいます…！
相思相愛な光景にほっこり♡
ろのちゃんとシュシュちゃんは、キスを終えると再び歩き出したといいます。2人の背後で撮影する投稿主さんが気になったのか、2人そろって振り向いたそう。まるで双子みたいなそっくりな姿に、投稿主さんも心が和んだとか…。
お互いに思いやりの気持ちを持ち、お散歩で絆を深めているシュシュちゃんとろのちゃんなのでした。
シュシュちゃんとろのちゃんのお散歩する姿に思わずホッコリした人は多い様子。真似をしたり歩調を合わせたり、2人の絆の強さが伝わるワンシーンに癒されてしまいますね。
YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」には、シュシュちゃんを始めとしたわんこたちの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。
写真・動画提供：YouTubeチャンネル「山奥暮らしのシュシュ」さま
執筆：小泉 あめ
編集：わんちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。