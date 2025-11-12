¡Ö·ëÂ«¤¬¶¯¤¤¡×¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº£µ¨ºÇÂ¿ÅÐÈÄ32ºÐº¸ÏÓ¤¬¸ì¤ëÀ¤³¦°ì¤Î¾¡°ø¡¡»¨²»¥Ô¥·¥ã¥ê¡ÖËÍ¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ä¸¥¿È¤Ï¾Ã¤»¤Ê¤¤¡×
Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¥Ð¥ó¥À(C)Getty Images
¡¡º£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ºÇÂ¿¤Î71ÅÐÈÄ¤Ç¡¢µåÃÄ½é¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ð¥ó¥À¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¶¯¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ·ãÇò¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹´ØÏ¢¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Dodgers Bleed Los Podcast Network¡Ù¤¬¡¢¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¸½ÃÏ»þ´Ö11·î11Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£¥Ð¥ó¥À¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÂçÃ«É×ºÊ¤È¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÉ×ºÊ¤Î4¥·¥ç¥Ã¥È»Ï¤á¡¢Í¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÈëÂ¢¼Ì¿¿¤Î¿ô¡¹
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤ÎÍ×°ø¤òÌä¤ï¤ì¤¿º¸ÏÓ¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡¢¡Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥ª¥ª¥¿¥Ë¡Ë¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¤ä¥É¥Ã¥¯¡Ê¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢Á´°÷¤ÎÎÏ¤ÇÄÏ¤ó¤À¥¿¥¤¥È¥ë¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¡£¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¡Ø±¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¼ÂÎÏ¤Ç¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡Ù¤È¶»¤òÄ¥¤ì¤Þ¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÏLA¤È³¹¤Î¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Î¾¡Íø¤Ç¤¹¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¥Á¡¼¥àºÇÂ¿¤Î71ÅÐÈÄ¡£ÈèÏ«¤ÎÃßÀÑ¤«¤é¤«¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï4ÅÐÈÄÃæ¡¢3»î¹ç¤Ç¼ºÅÀ¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤Î¸ùÀÓ¤¬¿§¤¢¤»¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ºòµ¨¤«¤é½êÂ°¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡¢¼«¿È¥á¥¸¥ã¡¼8µåÃÄÌÜ¤È¤Ê¤ë32ºÐº¸ÏÓ¡£¾ï¾¡·³ÃÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢½áÂô¤Ê»ñ¶âÎÏ¤æ¤¨¤Ë¡È¶âËþ¡É¤Ê¤É¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖËÍ¤ÏÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤ì¤À¤±¤ÎÅØÎÏ¤Èµ¾À·¤¬¤¢¤ë¤«¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢³°¤ÎÀ¼¤Ï¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼ó¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ï³§¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤·¡¢¥¯¥é¥Ö¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¤ÏËÜÅö¤Ë·ëÂ«¤¬¶¯¤¤¡£¸À¤¤¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¸À¤ï¤»¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¡£ºÇ½ªÅª¤ËËÍ¤¿¤Á¤¬¾¡¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤â·üÌ¿¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤·¡¢¥È¥í¥ó¥È¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤â·ë²ÌÅª¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÍ¤¿¤Á¡£¿Í¡¹¤Ï²¿¤ò¸À¤ª¤¦¤È¼«Í³¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬ËÍ¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤ä¸¥¿È¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥Ð¥ó¥À¤ÏÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÆ±ÆüÌë¡¢¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¼«Âð¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¤â¸ÀµÚ¡£¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤¡£¥à¡¼¥¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¤¡£¥·¡¼¥º¥ó¤òÀï¤¤È´¤¤¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ø¤Î½ËÊ¡¤Ç¤¢¤ê¡¢Ï«¤¤¤Î¾ì¡£Á´°÷¤Ç´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤Æ¡¢Í¥¾¡¤òLA¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë½Ö´Ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¾Ð´é¤Ç´¶ÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤âº¸ÏÓ¤¬¸À¤¦¡Ö·ëÂ«¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]