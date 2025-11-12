「素敵な成長を祝いたい」5歳娘がひな人形を触った、優しすぎるワケに13万バズ！純粋な心【ママリ】

「ごめんなさい」5歳娘がひな人形を触った理由に13万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはぽんこ 5y ・11m(@9m_5y)さんが投稿したある写真。3月は桃の節句。女の子の家ではひな人形を飾る家もあるでしょう。今回は、そんなお雛様にまつわるかわいらしいエピソードをご紹介します。





わが子から感じる優しさや思いやり。それらはとても素敵な気持ちですが、それを育てたのは…？ぜひ、ご覧ください！

©9m_5y

朝起きたらお雛様がちょっとだけ傾いてて、長女に聞いたら「お話しにくそうだったからちょっとだけ触っちゃった😢ごめんなさい。」

って言ってて……

こんなに優しくてかわいい子の母親は私です‼️‼️‼️‼️‼️

お雛様を内緒で触ったこと自体は「いたずら」と見られてしまうかもしれません。でも、それをした理由がきちんとあるんですね。この投稿を読んで、きちんと理由を聞いてあげたいと思った人もいるはず。それにしても、わが子の素晴らしいと感じる部分は、パパやママが愛たっぷりに接してきた育児の賜物です。わが子のよい部分を見つけたときは、自分の子育てを誇りたいですね。



この投稿に「これなら楽しくお話できるね」「純粋な心にキュンとしました！」などのリプライが寄せられました。わが子の良いところを、たくさん肯定してあげたいと思える素敵な投稿でした。

3歳児との「かくれんぼ」愛しすぎる姿に13万いいね

ご紹介するのはゆーほ@いろんな広報(@yuho_koho)さんによる、子どもとの遊びにまつわるエピソードです。小さい子どもと一緒に遊んでいると、子どもは大人の「当たり前」とは全然違う世界観で生きていることに気づく瞬間がありますよね。



今回の投稿者・ゆーほ@いろんな広報さんは3歳児とかくれんぼをしたところ、とってもかわいい瞬間に出会ったそうです。大人では想像できない「3歳児とのかくれんぼの様子」をぜひごらんください！

©yuho_koho

©yuho_koho

©yuho_koho

©yuho_koho

3歳児とのかくれんぼ、楽勝すぎて愛おしい。

子どもの気持ちとしては、自分自身は目をつむったり周りの様子が見えたりしていないから「周りからも自分は見えていないはず」と思っているのではないでしょうか。カーテンの横で小さくなっている姿は本当にかわいいですね。



この投稿には「自分は目を瞑ってるし、見えてないもんね？笑」「全力で見つけられない振りしちゃう」「公園でかくれんぼした時下の子(4歳)が僕の真後ろに隠れてたので抱きしめました。笑」といったリプライがついていました。



子どもと遊んでいると、大人が忘れてしまった感覚を思い出させてくれることもあり、楽しいですよね。忙しい日々の中、子どもと一緒に遊べる時間は多くないかもしれませんが、限られた時間でも一緒に楽しめると、親子ともども良い思い出が心に残りそうです。



心がほっこりするかわいいエピソードでした。

「え！置かれた！」赤ちゃんのびっくり顔に8600いいね「ママ…裏切ったのね…？」「表情完璧」

赤ちゃんはまだ言葉を話さないので、何を考えているのかよくわからないこともありますね。しかし、よく観察してみると目を大きくしたり、眉間に皺を寄せてみたり、口をすぼめてみたりなど赤ちゃんなりにさまざまな形で気持ちを表現していますよね。



優花 ❁⃘*.ﾟ🎀&🦕(@T_eight8eighter)さんが投稿していたのは、そんな赤ちゃんのまさかな表情でした。

©︎T_eight8eighter

え.ᐟ.ᐟ置かれた.ᐟ.ᐟの顔😂😂

クッションに置かれてとてもびっくりした表情をしている赤ちゃんがかわいすぎます。どんな状況だったのかがわからないものの、こんな顔をされたらすぐにでも抱っこしたくなっちゃいますよね。



この投稿に「置かれたってびっくりした表情が完璧💯💮」や「まじか…！おまえ！って顔してる笑😂」といったコメントがついていました。確かに「ママ…裏切ったのね…？」という表情に見えなくもないですよね。この表情をみたくてついつい何度もやってしまいそうです。額に入れて飾りたくなってしまうほどかわいい写真に癒される投稿でしたね。

