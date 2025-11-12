¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥ª¥¹¥«¥ë¡¢¸¡ººÃæ¤Ë¿´Â¡°Û¾ï¤ò³ÎÇ§¡ÄÍÆÂÎ¤Ï°ÂÄê¤â¸½Ìò°úÂà¤Î²ÄÇ½À
¡¡¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Ï11Æü¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¸µ¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½MF¥ª¥¹¥«¥ë¤¬¿´Â¡¤Î°Û¾ï¤Ë¤è¤êÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß34ºÐ¤Î¥ª¥¹¥«¥ë¤Ï¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Î²¼ÉôÁÈ¿¥½Ð¿È¤Ç¡¢2008Ç¯8·î¤Ë¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ë¥Ê¥·¥ª¥Ê¥ë¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤ò·Ð¤Æ¡¢2012Ç¯7·î¤Ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø¤È´°Á´°ÜÀÒ¤Ç²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£ºßÀÒ¤·¤¿4Ç¯È¾¤Ç¸ø¼°Àï203»î¹ç½Ð¾ì38¥´¡¼¥ë29¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢2ÅÙ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤ä¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¥ê¡¼¥°¡ÊEL¡ËÀ©ÇÆ¤Ê¤É¤Ë¹×¸¥¡£2017Ç¯1·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¾å³¤³¤¹Á¡Ê¸µ¡§¾å³¤¾å¹Á¡Ë¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò°Ü¤·¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¸ÅÁã¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤ØÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤â¸ø¼°Àï21»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2¥´¡¼¥ë5¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥¹¥«¥ë¡£¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤«¤é¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¸¡ººÃæ¡¢Æ±Áª¼ê¤Î¿´Â¡¤Ë°Û¾ï¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ª¤è¤Ó¸½¾ì¤Ë¤¤¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡¦¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥óÉÂ±¡¤Î°åÎÅ¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¿¤À¤Á¤Ë½èÃÖ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÁª¼ê¤ÏÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÎ×¾²Åª¤Ë°ÂÄê¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¡¢¿ÇÃÇ¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÄÉ²Ã¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á·Ð²á´Ñ»¡¤¬Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍÆÂÖ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥°¥í¡¼¥Ü¡Ù¤Ï¡¢8·î¤ÎÃÊ³¬¤Ç¥ª¥¹¥«¥ë¤Î¿´Â¡¤Ë°Û¾ï¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢°Ê¹ß¤Ï·Ð²á´Ñ»¡¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊóÆ»¡£Æ±Áª¼ê¤È¥µ¥ó¥Ñ¥¦¥í¤Î·ÀÌó¤Ï2027Ç¯¤Þ¤Ç»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢º£²ó¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ·ÀÌó¤ò²ò½ü¤·¡¢¸½Ìò¤òÁá´ü¤Ë°úÂà¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
