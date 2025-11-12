【コメダ珈琲店の福袋】「HAPPY BAG 2026」オンラインショップ限定で予約販売、バッグや食器など1万4040円相当が入って1万円

コメダ珈琲店は11月12日、公式オンラインショップ限定の福袋「コメダ珈琲店 HAPPY BAG 2026」(税込1万円、送料無料)の予約販売を開始した。

福袋には、ショルダーバッグや食器など5種類のアイテムと、ドリップコーヒーを合わせた合計約1万4,040円相当が入っている。福袋の販売は、予定数量に達し次第終了となる。1月5日以降、順次発送する。

〈「コメダ珈琲店 HAPPY BAG 2026」セット内容〉

「コメダ珈琲店 HAPPY BAG 2026」

〈1〉ソファー柄くたっとショルダーバッグ 1個

〈2〉ソファー柄がま口 1個

〈3〉深皿4点セット 1組

〈4〉カトラリー4点セット 1組

〈5〉シェニール織ハンカチ 1枚(全5種、ランダム)

〈6〉ドリップバッグ オリジナルブレンド 10g(1杯分)×10袋

福袋に入っているアイテム5種は、2026年1月5日から、それぞれ単品販売も行う。ただし、「コメダ珈琲店 HAPPY BAG 2026」の完売などにより在庫が無くなった場合は、単品販売しない。

◆ソファー柄くたっとショルダーバッグ

コメダ店舗のソファーをモチーフにした生地を使った、ショルダーバッグ。2way仕様となっており、ショルダー紐を外してハンドバッグとしても使える。大きさは、縦約28cm×横約34cm×マチ約10.5cm。単品価格は3,900円(税込)。

ソファー柄くたっとショルダーバッグ

◆ソファー柄がま口

コメダ珈琲店のソファーの柄をモチーフにしたがま口。シンプルなデザインで、小銭入れやカード入れに向くサイズ。内生地には、コーヒー染め生地を使っている。大きさは、縦約8cm×横約11cm〜最大約13cm×マチ2cm。単品価格は1,800円(税込)。

ソファー柄がま口

◆深皿4点セット

美濃焼･磁器の深皿4枚セット。皿にはそれぞれ「ホットコーヒー」や「シロノワール」、「メロンソーダ」といったコメダ珈琲店の人気メニューを描いた。大きさは、口径約17cm×高さ約4cm。4点セットの価格は3,200円(税込)。

深皿4点セット

◆カトラリー4点セット

スプーン2点、フォーク2点のカトラリーセット。コメダ珈琲店の人気メニューの絵柄を、レーザー刻印であしらった。大きさは、スプーンが全長約17cm、フォークは全長約17.3cm。4点セットの価格は2,000円(税込)。

カトラリー4点セット

◆シェニール織ハンカチ(全5種)

「シロノワール」や「オレンジジュース」などコメダ珈琲店の定番メニューをデザインしたシェニール織のハンカチ。絵柄は全5種類。単品価格は1枚1,900円(税込)。

シェニール織ハンカチ(全5種)

シェニール織ハンカチ(全5種)

◆ドリップバッグ オリジナルブレンド

中細挽きのドリップタイプのコーヒー。生豆生産国は、ブラジル、コロンビアほか。内容量は10g(1杯分)×10袋。

〈店舗では2種類の福袋を販売〉

なお、全国の「コメダ珈琲店」では11月12日から、2026年の福袋2種「寿(ことぶき)」「慶(よろこび)」の予約受付を順次開始した。販売は2026年1月1日から1月6日までを予定している。各店舗数量限定につき、なくなり次第予約･販売終了となる。

コメダの福袋2026

◆「寿(ことぶき)」税込8,000円〜8,900円(※価格は店舗により異なる)

〈1〉ソファー柄生地 横長バッグ

〈2〉ソファー柄生地 どむぞうくんキーホルダー

〈3〉プレート2枚セット

〈4〉福袋オリジナルデザインドリップコーヒー(6杯分)

〈5〉コメダ特製小倉あん(内容量300g)

〈6〉コーヒーチケット1冊

※店舗により、綴り枚数が異なる。有効期限はない。

〈7〉コメ宝くじ付き新春スナックチケット(4枚綴り)

サンドイッチ(全5種から1つ選べる)/コメチキ/小倉トースト/ミニシロノワール

※有効期間は2026年1月1日〜2026年5月31日まで。

コメダの福袋2026「寿(ことぶき)」

◆「慶(よろこび)」税込6,000円〜6,900円(※価格は店舗により異なる)

〈1〉ソファー柄生地 スクエアバッグ

〈2〉ステンレスタンブラー

〈3〉福袋オリジナルデザインドリップコーヒー(6杯分)

〈4〉コどら(どら焼き)

〈5〉しっとりクッキー

〈6〉コーヒーに合うバウム

〈7〉コーヒーチケット

※店舗により、綴り枚数が異なる。有効期限はない。

〈8〉コメ宝くじ付き新春スナックチケット(3枚綴り)

ホットドッグ/小倉トースト/ミニシロノワール

※有効期間は2026年1月1日〜2026年5月31日まで。

コメダの福袋2026「慶(よろこび)」

■コメダ珈琲店 公式オンラインショップ