西山茉希、手料理ズラリの食卓公開「見習いたい」「どれも美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/11/12】モデルの西山茉希が11月11日、自身のInstagramを更新。手料理が多数並んだ食卓を公開した。
【写真】39歳モデル「どれも美味しそう」手料理ズラリ
西山は「ストックそぼろをブロッコリー舞茸と炒めたり、豆乳チーズでオムレツにしたり、マイルで選んだ親子好物の銀鱈を焼いたり、ササミをスパイスソルトで味付けて揚げたり、定番冷凍鶏団子とお豆腐をピリ辛おろしで炊いたり、チャーシューときゅうりを炒めたり、おかわりオムレツをトリュフでしたり」と献立を紹介。それぞれの料理の写真や調理途中の様子、たくさんのおかずがズラリと並んだ食卓の動画を公開し、「食べる子寝る子、よく育つ 160センチになったらしい長女が、江戸走りを真剣に練習してて爆笑な月曜日。流行ってるの？」と長女について綴った。
この投稿に、ファンからは「沢山作って素晴らしい」「見習いたい」「どれも美味しそう」「素敵なお母さん」「娘さんの成長すごい」などと反響が寄せられている。
西山は、2013年6月に俳優の早乙女太一と結婚し、同年10月に長女、2016年4月に次女を出産。2019年6月に、早乙女との離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆西山茉希、手料理ズラリの食卓公開
◆西山茉希の投稿に反響
