¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏºÍÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÏÃ¯¤ÎÌ¾¸À¡©¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î»í¿Í¡ª

¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤±¤ì¤É¡¢Ã¯¤Î¸ÀÍÕ¤«¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£¤³¤Î¥¯¥¤¥º¤Ç¡¢°Î¿Í¤ÎÌ¾¸À¤È¤½¤Î°ÕÌ£¤ò°ì½ï¤Ë³Ð¤¨¤è¤¦¡ª¤¢¤Ê¤¿¤ÎËèÆü¤¬Á°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ë¸ÀÍÕ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏºÍÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÏÃ¯¤ÎÌ¾¸À¡©
¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏºÍÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¡×¤ÏÃ¯¤ÎÌ¾¸À¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Ò¥ó¥È¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î»í¿Í¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤ÏÀµ²ò¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Àµ²ò¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·¥¹¥¯¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Àµ²ò¤Ï¡©
Àµ²ò¤Ï¡Ö¥Þ¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¡¼¥¢¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
¡Ö»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤ÏºÍÇ½¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ï¡×¤Ï¡¢¥Þ¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¡¼¥¢¤ÎÌ¾¸À¡£
¥Þ¥ê¥¢¥ó¡¦¥à¡¼¥¢¤Ï¡¢·Á¼°Åª¤Ê³×¿·À¤äÀµ³Î¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ë¤è¤ë»í¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢ÈãÉ¾²È¡¢ËÝÌõ²È¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥á¥ê¥«½Ð¿È¤Î»í¿Í¡£
¤Ê¤Ë¤«¤ò»Ï¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¿Í¤«¤é¥Ð¥«¤Ë¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢Îä¤ä¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆÄü¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢ËÜÅö¤ÎºÍÇ½¤Ï¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÀÞ¤ì¤Ê¤¤¤È¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤ò¥¯¥¤¥º¤Ë¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â²ÈÂ²¤äÍ§¤À¤Á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
