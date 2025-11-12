乃木坂46一ノ瀬美空＆川崎桜、ミニスカ双子コーデ公開「雰囲気がそっくり」「さくみく尊い」と反響
【モデルプレス＝2025/11/12】乃木坂46の公式Instagramが11月10日に更新された。一ノ瀬美空と川崎桜（※「崎」は正式には「たつさき」）の姿に、反響が集まっている。
【写真】乃木坂46メンバー2人「雰囲気がそっくり」ミニスカ双子コーデ
「さくみくインスタライブ、＃さくみくといっしょ をご覧いただきありがとうございました」とお礼の言葉を投稿。インスタライブではファンからのリクエストされた服装を着たといい、その衣装を改めて公開した。「クリスマスデート双子コーデ」と名付けられたファッションでは、一ノ瀬が水色のミニ丈シャツワンピースにグレーのセーター、川崎が白のミニ丈シャツワンピースにワインレッドのセーターで、いずれも胸元のリボンが特徴的なスタイルとなっている。
この投稿に「可愛すぎた」「コーディネートが上手」「雰囲気がそっくり」「天使が2人」「さくみく尊い」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
