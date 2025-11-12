桜井日奈子、2つの資格取得を報告「仕事の幅が広がりそう」「説得力がある」の声
【モデルプレス＝2025/11/12】女優の桜井日奈子が10日、自身のX（旧Twitter）を更新。資格取得を報告した。
【写真】28歳美人女優、資格取得の証書持った姿
今回、桜井は資格認定証書を手にした自撮り写真とともに「ビューティーフードアドバイザーならびにビューティーフードスペシャリストの資格を取りました」「こちらの資格取得にあたって、日々の食生活に活かせるような、美容栄養学を学びました」と報告した。
続けて「この仕事を始めてからずっと、美容に関する知識に興味があって、ふとマネージャーさんから資格を取ったらどうか薦められ、それを機にちゃんと勉強したら、すごく楽しくて」と資格取得のきっかけに言及。最後には「美と健康は地続きであることがよくわかりました。勉強したことを活かして、美を磨いていきたいと思います」と意気込みをつづっている。
この投稿に、ファンからは「おめでとう」「素敵」「仕事の幅が広がりそう」「美を体現してるから説得力がある」「指導してほしいな」「憧れる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳美人女優、資格取得の証書持った姿
◆桜井日奈子、資格取得を報告
今回、桜井は資格認定証書を手にした自撮り写真とともに「ビューティーフードアドバイザーならびにビューティーフードスペシャリストの資格を取りました」「こちらの資格取得にあたって、日々の食生活に活かせるような、美容栄養学を学びました」と報告した。
◆桜井日奈子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「おめでとう」「素敵」「仕事の幅が広がりそう」「美を体現してるから説得力がある」「指導してほしいな」「憧れる」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】