堂々スイムウェア姿も…元巨人投手と国民的女優の両親を失った韓国インフルエンサー、LA満喫【PHOTO】

元プロ野球選手で読売ジャイアンツにも在籍した故チョ・ソンミンさん、女優の故チェ・ジンシルさんを両親に持つインフルエンサーのチェ・ジュンヒが、LAを満喫した。

【写真】「ガリガリすぎて気持ち悪い」チェ・ジュンヒに心配の声

チェ・ジュンヒは11月11日、自身のSNSに「まだLAロス中…あぁ、しっかりしなきゃ〜〜〜〜」というコメントとともに写真を投稿した。

この日公開された写真には、アメリカ・ロサンゼルスを訪れたチェ・ジュンヒの姿が収められている。特に、身長170cm・体重41kgを維持しているというチェ・ジュンヒは、自信に満ちたスイムウェア姿を披露し、視線を集めた。

別の写真ではラフな服装でショッピングを楽しんだり、引き締まった腹筋を見せるファッションセンスを発揮したりするなど、充実した時間を過ごす様子がうかがえる。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

チェ・ジュンヒは過去、全身性エリテマトーデス（SLE）、いわゆる“ループス病”の副作用により体重が約96kgまで増加したが、ダイエットを経て現在の体型を維持している。

また、ダイエット成功後の今年7月には、輪郭整形と目の下・目尻切開手術を受け、“完全に生まれ変わった”ようなビジュアルを披露し話題となっていた。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。