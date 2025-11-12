吉柳咲良（C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/11/12】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が11月11日、自身のInstagramを更新。ミニボトム姿で美しい脚を披露した。

【写真】「御上先生」生徒役美女、膝上ミニで美脚全開

◆吉柳咲良、クールなミニボトム姿で美脚披露


吉柳は「信じたい未来を選べずに忘れられない過去に縋るのは それはもはや過去ではなく私の現在 なのだと思う」と綴り、レザーのジャケットにアニマル柄のミニボトムのクールなコーディネートを公開。スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。

◆吉柳咲良の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「かっこいい」「綺麗な脚」「絵になる」「言葉が心に響いた」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】