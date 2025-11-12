「御上先生」吉柳咲良、美脚全開クールスタイルに反響続々「かっこいい」「絵になる」
【モデルプレス＝2025/11/12】TBS日曜劇場「御上先生」に生徒役として出演していた女優の吉柳咲良が11月11日、自身のInstagramを更新。ミニボトム姿で美しい脚を披露した。
【写真】「御上先生」生徒役美女、膝上ミニで美脚全開
吉柳は「信じたい未来を選べずに忘れられない過去に縋るのは それはもはや過去ではなく私の現在 なのだと思う」と綴り、レザーのジャケットにアニマル柄のミニボトムのクールなコーディネートを公開。スラリとした真っ直ぐな美しい脚を見せている。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「綺麗な脚」「絵になる」「言葉が心に響いた」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
