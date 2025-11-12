【ユグドラシス ガルム・リッパー】 2026年4月 発売予定 価格：7,920円 【メガミデバイス M.S.G ユグドラシス ガルム・リッパー アイデカールセット】 2026年4月 発売予定 価格：1,100円

コトブキヤは、プラモデル「ユグドラシス ガルム・リッパー」を2026年4月に発売する。価格は7,920円。

本製品は、コトブキヤのプラモデルシリーズ「メガミデバイス」より、北欧神話の登場人物やクリーチャーをキャラモチーフとし、ハードなミリタリーデザインをミックスした「ユグドラシス」シリーズの第1弾として「ガルム・リッパー」をプラモデルで表現したもの。

「朱羅シリーズ」「皇巫シリーズ」を手掛けたデザイナー・Nidy-2D-氏によるBlock2対応シリーズとなっており、1番機「ガルム・リッパー」は主兵装にアサルトライフルと複数のダガーを装備した近～中距離でオールマイティな力を発揮するメガミとしてデザイン。そのダガーとバックパックを組み合わせると大きな鉤爪を持つガントレットが完成し、狂暴さを強調したシルエットを楽しむことができる。

また素体には、浅井真紀氏設計による「マシニーカBlock2-M」を採用しており、ハードなイラストの魅力を最大限に引き出している。

さらに本製品に対応したデカール「メガミデバイス M.S.G ユグドラシス ガルム・リッパー アイデカールセット」も2026年4月に発売する。価格は1,100円。

「ユグドラシス ガルム・リッパー」

コトブキヤショップ限定特典「特別カラー髪パーツ」

「メガミデバイス M.S.G ユグドラシス ガルム・リッパー アイデカールセット」

仕様：プラモデル スケール：1/1スケール サイズ：全高 約162mm 素材：PS、ABS、POM

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

