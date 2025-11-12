26年前、名古屋市西区で主婦が殺害された事件で、逮捕された女について知人が「優しく明るい人だった」と話していることが分かりました。CBCテレビは10年ほど前の女の写真を独自に入手しました。

【画像を見る】安福久美子容疑者(69)の約10年前の写真入手 当時50代 黒のジャケット姿でほほえむ女… 胸の前で手を重ねる

カメラに向かってほほえむ1人の女。殺人の疑いで逮捕された安福久美子容疑者です。10年ほど前に撮影された写真で、当時の年齢は50代とみられます。黒のジャケットを着て、胸の前で手を重ねています。

安福容疑者は43歳だった1999年11月、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん当時32歳の首などを刃物で刺して殺害した疑いで、10月末に逮捕されました。

事件の際、被害者と揉み合いになり手にけがをしたことが分かっていますが、傷があるかどうかなどは写真から確認できません。

警察が過去に公開した容疑者の似顔絵と比べると、写真のほうが柔らかい顔つきに見えます。安福容疑者について知人は「優しく明るい人だった」と話しています。

安福容疑者は現在69歳。逮捕当初は「26年間、毎日不安だった」「家族や親族に迷惑をかけられず捕まるのが嫌だった」と供述していましたが、その後は一転、黙秘する意思を示し、取り調べを拒否しています。

安福容疑者は高羽さんの夫・悟さんの高校の同級生で、当時悟さんに好意を寄せていたことが分かっていて、警察が動機を調べています。