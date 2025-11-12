あえて苦労する道を選んで

マツダはジャパンモビリティショー2025で2台のコンセプトモデル、『ビジョン・クロスクーペ』（以下、クーペ）と『ビジョン・クロスコンパクト』（以下、コンパクト）をワールドプレミア。いずれも最新の魂動デザインを纏うものだ。

ではこの2台について長年、魂動デザインを率いて来た前田育男さん（現マツダ・エグゼクティブフェローデザイン・ブランドスタイル監修）はどう感じたのか、会場で話を聞いた。その後編となる。



マツダが初公開したビジョン・クロスクーペ（左）とビジョン・クロスコンパクト（右）。 山田真人

Q：では今回の2台のコンセプトモデルについてお伺いします。コンパクトはやり切った感が伝わってきます。

前田：結構苦労して作った2台です。確かにコンパクトはそうですね。こちらの方がメッセージとしてすごい伝わりやすいです。クーペもやりきった感はあるんですけど、かなり難しかったんです。難易度はこちらの方が圧倒的高いんですよ。

Q：サイズが大きいですから、動きを出すのもすごく大変だと思います。

前田：作りもすごく繊細ですし。

Q：今回は引き算の美学として、光の移ろい、リフレクションをも引いて塊として見せて来ましたが、とても難しいチャレンジですね。

前田：それを敢えてやったんです。コンパクトは割とイメージが最初にぱっと浮かびましたので、早いタイミングで形ができたんですが、クーペは七転八倒でした。

Q：七転八倒するとどうしても簡単な方に行きがちだと思うんですが、そのあたりはいかがですか？

前田：絶対にレベルを落とさないという、デザイナーの覚悟です。実はこのクーペは誰も見ていないまま、組み上げた工場からダイレクトに会場に送られてきてるんです、時間がなくて。

クーペはあえて完成しにくい方向でトライアルをしている

Q：ではここで見てどう思いましたか。

前田：そういう状況でしたから、いろんなことが頭に浮かんでました。でもここで初めて見た時に、だいぶ良いところまで来たなと。ただ100%ではないですけどね。



次期マツダ2とも言われる、ビジョン・クロスコンパクト。 山田真人

Q：それぞれ前田さんとしては何点でしょうか。

前田：そう来ましたか（笑）。クーペは70点くらいかな、ボーダーは超えています。コンパクトは90点くらいですね。クーペはあえて完成しにくい方向でトライアルをしているので、もっと完成度を上げることはできたんです。もっと目に馴染む形にもできたし、素直に格好良いものもできたのですが、敢えてそこを外しました。

やはり楽な方に行きがちじゃないですか。でもメンバーにはそっちに落ちるな、難しい方に行けって、失敗してもいいからっていう話をしてこのモデルになりました。

ですから（魂動デザインの）次というのはなかなか産めないんですよ。そんな簡単に正解が出るようなものだったらAIが作りますからね。

Q：そこで前田さんの監督の目が光ると。難しいことにトライしないと次にいけないですよね。

前田：いけない。だからクーペを写真でインプットしてAIに格好良くしろっていったら格好良くしてくれますよ。それはでもAIでできる形ですからね。でもこのクーペはそうじゃないところにいきたいという思いがこもっています。

Q：やはり人の手が入るデザインとAIとでは全然違ってきますね。

前田：あのフォルムはAIでは絶対作れない。我々は反逆児ですからね。

トップランクのデザイン会社が地元にもたらすもの

Q：マツダは広島出身という強みを持っています。マーチャンダイズ系では地元企業とコラボレーションをしていますが、魂動デザインとしては、何かしら広島というキーワードで考えていることなどはあるのでしょうか。

前田：なんとも答えにくいですけど（笑）。ただ広島発というのは僕もプライドとして持っています。ですからあるローカルな地域に、世界でトップランクのデザイン会社があるとすると、地域全体が活性化すると思うんですよね。



インタビューに答えて頂いた前田さん（左）と現デザイン本部長の木元英二さん。 内田俊一

それをどうビジネスにつなげるかというのは、いろいろなやり方があると思っています。そこでまずはイメージとして、ここはデザインの地域なんだと思わせることができるようにしていきたいですね。

ただ広島にはデザインを仕掛けるような、そういった動きがあまりないんですよ。平和都市、世界遺産というメッセージは強いんです。ただ、デザインという視点はあまりない。

しかしその平和都市の象徴、原爆ドームのある平和記念公園や原爆資料館などは建築家の丹下健三さんが手掛けています。さらに原爆ドームに対してあるベクトルを作って平和大通りは直行しているんです。この構想は素晴らしいですし、究極のデザインなんです。そういった素地が広島にはありますから、何かしら仕掛けていきたいと思っています。

Q：そうすると前田さんの構想としては、クルマとして魂動デザインを5年後には完成させていく。もうひとつは広島がデザインを標榜する都市にしていきたいということですね。

前田：クルマ、魂動デザインの完成形、それがブランドとして認知されること。ブランドを完成させると地場にそういう強いブランドがある。イコール広島のデザインという繋がりです。

Q：ありがとうございました。魂動デザインのこれから、それがデザイン都市広島に繋がっていくことを期待しています。